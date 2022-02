L'Ukraine jure de résister aux forces russes, l'Occident durcit ses sanctions

KIEV (Reuters) - Les forces ukrainiennes ont repoussé samedi des attaques de troupes russes progressant vers Kiev et les combats se poursuivent, a déclaré samedi dans une vidéo le président Volodimir Zelenski, à qui les Occidentaux ont promis de fournir de nouvelles armes pour se défendre face à l'offensive massive lancée par Moscou.

Les Etats-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni et le Canada ont également annoncé de nouvelles sanctions financières contre la Russie, excluant plusieurs banques russes de la plateforme de transaction SWIFT et ciblant les réserves en devises de la banque centrale russe.

Les journalistes de Reuters présents dans la capitale ukrainienne ont signalé plusieurs explosions ainsi que des coups de feu dans la ville samedi soir, au troisième jour de l'invasion russe, qualifiée par le président russe Vladimir Poutine et le Kremlin d'"opération militaire spéciale".

Un responsable du Pentagone a déclaré que les forces ukrainiennes opposaient une "résistance très déterminée" à l'avancée de l'armée russe sur trois fronts, qui a provoqué l'exode de plusieurs centaines de milliers d'Ukrainiens vers l'ouest du pays.

"Nous avons résisté et repoussé avec succès les attaques ennemies. Les combats continuent", a déclaré Volodimir Zelenski dans une vidéo tournée dans les rues de Kiev et diffusée sur les réseaux sociaux.

A Moscou, le Kremlin a déclaré que les troupes russes avaient repris leur offensive "dans toutes les directions" après que Vladimir Poutine eut ordonné une pause vendredi.

L'assaut lancé jeudi au petit matin par la Russie est la plus importante offensive militaire contre un Etat européen depuis la Seconde guerre mondiale et menace de bouleverser l'ordre européen de l'après-Guerre froide.

La crise a resserré les rangs de l'Otan, qui a annoncé une série de mesures pour renforcer son flanc oriental, et de nombreux pays occidentaux ont annoncé l'acheminement d'une aide militaire à l'Ukraine.

A Washington, le président Joe Biden a approuvé la livraison d'armes provenant des stocks de l'armée américaine pour un montant de 350 millions de dollars et l'Allemagne a annoncé l'envoi de 1.000 armes antichar et 500 missiles sol-air Stinger, rompant avec sa politique consistant à ne pas livrer d'armes létales dans les zones de conflit.

Lors d'un conseil de défense, la France a également acté la livraison additionnelle d'équipements de défense, ainsi que du carburant, tout en approuvant les nouvelles sanctions financières.

Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se réuniront quant à eux dimanche à 18h00 (17h00 GMT) pour discuter d'une aide d'urgence à l'armée ukrainienne, a déclaré samedi le porte-parole de la diplomatie européenne, Josep Borrell.

CAPITALE SOUS COUVRE-FEU

Les Etats-Unis ont dit avoir comptabilisé plus de 250 tirs de missiles russes, de courte portée pour la plupart, depuis le début de l'offensive contre l'Ukraine.

Un conseiller de la présidence ukrainienne a affirmé que plus de 3.500 soldats russes avaient été tués ou blessés depuis le déclenchement de l'offensive. Des responsables occidentaux ont déclaré que d'après leurs renseignements, la Russie semblait avoir subi davantage de pertes que prévu.

La Russie n'a donné aucun bilan et il est impossible de vérifier les pertes annoncées ou d'avoir une idée précise de la situation sur le terrain.

"Nous savons qu'ils n'ont pas progressé comme ils l'auraient voulu, en particulier dans le Nord", a déclaré le responsable du Pentagone, sans fournir de preuves à l'appui. "Ils ont été frustrés par une résistance très déterminée" qui "les a ralentis".

Le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, proche allié de Vladimir Poutine, a annoncé que des combattants de la république russe du Caucase étaient déployés en Ukraine. Il a assuré que les forces russes pourraient facilement s'emparer de Kiev et d'autres grandes villes mais que leur tâche était d'éviter des pertes en vies humaines.

Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a déclaré qu'il n'y avait guère de présence militaire russe dans la capitale mais ajouté que des groupes de saboteurs étaient actifs.

Il a décrété un couvre-feu en continu de samedi soir à lundi matin.

L'ancien champion du monde de boxe a par la suite déclaré au quotidien allemand Bild que la ville était "pratiquement encerclée".

Les autorités ukrainiennes ont distribué des milliers de fusils aux habitants, également encouragés à fabriquer des cocktails incendiaires contre les forces d'invasion.

De nombreuses files d'attente se sont formées devant les distributeurs d'argent ou les stations-service, où les ventes aux particuliers sont plafonnées à 20 litres. De nombreux magasins du centre-ville sont restés clos et les rues de Kiev étaient quasiment désertées samedi après-midi.

"J'ai été assez malin pour stocker de la nourriture pour au moins un mois", a déclaré Serhiy, sorti se promener avant le couvre-feu. "Je ne faisais pas confiance aux politiques qui disaient que tout ça se terminerait pacifiquement."

Au moins 198 Ukrainiens ont été tués et 1.115 personnes blessées jusqu'ici dans l'offensive russe, a déclaré le ministère ukrainien de la Santé, cité par l'agence russe Interfax. Dix-sept civils ont été tués et 73 blessés dans des bombardements russes sur la région de Donestk, a déclaré le chef de l'administration régionale, toujours selon Interfax.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que les forces russes avaient capturé Melitopol, une ville de 150.000 habitants dans le sud-est de l'Ukraine. Les autorités de Kiev n'ont pas fait de commentaire.

La ville de Marioupol, sur la mer d'Azov, a été bombardée sans relâche samedi, a déclaré son maire, Vadim Boïtchenko, à la télévision.

Depuis jeudi, près de 100.000 personnes ont quitté l'Ukraine pour trouver refuge en Pologne voisine, située sur le territoire de l'UE et de l'OTAN. Des Ukrainiens ont également franchi les frontières de la Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie.

Des manifestations de solidarité avec l'Ukraine ont réuni plusieurs milliers de personnes ce samedi à travers le monde.

(Reportage Natalia Zinets et Maria Tsvetkova à Kiev, Aleksandar Vasovic à Marioupol, et les rédactions de Reuters; rédigé par Laetitia Volga et Jean-Stéphane Brosse)

par Maria Tsvetkova et Aleksandar Vasovic