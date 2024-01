ATHÈNES, 19 janvier (Reuters) - L'Ukraine, la Moldavie et la Slovaquie ont rejoint vendredi une initiative prévoyant le transport du gaz depuis la Grèce vers les pays situés plus au nord, alors que l'Europe intensifie ses efforts pour diversifier ses sources d'approvisionnement énergétique.

La Grèce, la Bulgarie, la Roumanie et la Hongrie ont décidé en 2016 de développer les infrastructures nécessaires à l'établissement d'un "corridor vertical", qui permettrait l'échange bidirectionnel de flux de gaz entre les pays.

"Le corridor vertical comprendra désormais le gazoduc Trans Balkan et permettra le transport du gaz naturel de la Grèce à la Moldavie", a indiqué le ministère moldave de l'Energie.

Les opérateurs de gaz de la Slovaquie, de la Modavie et de l'Ukraine et leurs équivalents grec, roumain, bulgare et hongrois ont signé vendredi un mémorandum d'entente visant à promouvoir les projets nécessaires à la mise en oeuvre de l'initiative.

Le gazoduc Trans Balkan était utilisé pour le transport du gaz russe vers les pays des Balkans en passant par l'Ukraine, la Moldavie et la Roumanie. Sa capacité a été réduite depuis que l'entreprise russe Gazprom a décidé en 2020 de divertir ses flux de gaz vers la Turquie via le gazoduc TurkStream. (Reportage Angeliki Koutantou à Athènes, Yuliia Dysa à Gdansk et Alexander Tanas à Chisinau; version française Camille Raynaud)