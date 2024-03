L'Ukraine a lancé une attaque de drones contre une installation de carburant dans la région d'Oryol, a déclaré mardi le gouverneur de cette région du centre de la Russie, tandis que des responsables des régions de Koursk, Toula et Belgorod ont également fait état d'attaques de drones.

"Il n'y a pas eu de victimes", a déclaré le gouverneur d'Oryol, M. Klychkov, sur l'application de messagerie Telegram.

L'agence de presse russe RIA a cité les services d'urgence qui ont déclaré qu'un réservoir de pétrole avait pris feu à la suite de l'attaque.

La chaîne Telegram Baza, proche des forces de l'ordre russes, a publié une photo de grandes flammes s'élevant au-dessus de ce qui semble être une installation industrielle. La chaîne a cité des résidents locaux qui ont déclaré qu'il y avait eu une explosion avant que l'incendie ne se déclare.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante le rapport de Baza. L'Ukraine n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Ces derniers mois, l'Ukraine a lancé une série d'attaques de drones contre des raffineries et des installations énergétiques russes, dont certaines ont été couronnées de succès et ont causé des dommages et des arrêts de production importants.

En janvier, deux drones ont frappé une installation de carburant à Oryol, une ville située à 370 km au sud de Moscou et à 220 km de la frontière ukrainienne, et un incendie s'y est déclaré en février, bien que les autorités n'aient pas donné de raison pour ce dernier incendie.

Sept localités de la région russe de Belgorod, limitrophe de l'Ukraine, ont été privées d'électricité dans la nuit après qu'un drone lancé par l'Ukraine a largué des explosifs, a déclaré Vyacheslav Gladkov, le gouverneur de la région de Belgorod, sur le Telegram.

Roman Starovoit, gouverneur de la région de Koursk, également frontalière de l'Ukraine, a déclaré mardi que trois drones lancés par l'Ukraine avaient été abattus dans la nuit au-dessus de sa région, et que les services d'urgence vérifiaient les dégâts éventuels.

Un drone a été abattu au-dessus de la région russe de Toula, qui borde la région de Moscou, ont rapporté les médias russes en citant des responsables locaux de Toula, sans donner plus de détails.