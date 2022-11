L'Ukraine met en garde contre de nouvelles attaques contre les infrastructures, alors que le maire exhorte Kiev à se préparer au pire

Dans ses remarques nocturnes régulières, M. Zelenskiy a déclaré que la Russie "concentrait des forces et des moyens en vue d'une éventuelle répétition d'attaques de masse contre nos infrastructures. Tout d'abord, l'énergie".

Plus de 4,5 millions de consommateurs sont déjà privés d'électricité, a-t-il ajouté, alors que l'on craint que le soutien à l'Ukraine ne faiblisse à mesure que l'impact de la guerre sur les prix de l'énergie et des denrées alimentaires persiste en hiver.

Le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, qui s'est rendu à Kiev vendredi et a promis le soutien "inébranlable et indéfectible" de Washington à l'Ukraine, a eu des entretiens non divulgués avec des responsables russes dans le but d'éviter une nouvelle escalade, a déclaré le Wall street Journal dimanche.

La nouvelle de ces contacts fait suite à un rapport selon lequel Washington exhortait Kiev à signaler son ouverture aux pourparlers avec la Russie.

Le conseiller présidentiel Mykhailo Podolyak a déclaré plus tôt sur Twitter que l'Ukraine "tiendrait bon" malgré les attaques russes contre ses infrastructures énergétiques, en mettant en place une défense aérienne, en protégeant les infrastructures et en optimisant la consommation pour y parvenir.

Le pays est confronté à une pénurie d'électricité prévue de 32 % lundi, a déclaré sur sa page Facebook Sergei Kovalenko, le directeur général de YASNO, un important fournisseur d'énergie de la capitale.

Ces avertissements font suite aux remarques du maire de Kiev, Vitali Klitschko, qui a exhorté les habitants à "tout envisager", y compris le pire scénario dans lequel la capitale perdrait l'électricité et l'eau.

Les résidents devraient envisager de "passer du temps" avec leurs amis ou leur famille en dehors de la ville, a-t-il déclaré dans une interview télévisée samedi, dans laquelle il a accusé le président russe Vladimir Poutine de cibler délibérément les infrastructures civiles.

"Sa tâche est de nous faire mourir, de nous faire geler, ou de nous faire fuir notre terre pour qu'il puisse l'avoir. C'est ce que l'agresseur veut réaliser", a ajouté Klitschko.

Dans le sud, la Russie et l'Ukraine ont continué à échanger des accusations alors que l'Ukraine avance sur la ville de Kherson. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement les récits des deux camps sur le champ de bataille.

Le gouverneur régional Yaroslav Yanushevych a déclaré que les forces russes ont détruit environ 1,5 km de lignes électriques, coupant l'approvisionnement de la ville de Beryslav.

"Il est probable qu'il n'y aura pas d'électricité à Beryslav jusqu'à ce qu'elle soit entièrement libérée de l'occupation", a écrit Yanushevych sur l'application de messagerie Telegram, ajoutant que les lignes électriques vers Kherson avaient également été détruites.

Dimanche, les agences de presse russes ont déclaré que les bombardements des forces ukrainiennes avaient endommagé le vaste barrage de Nova Kakhovka, tenu par les Russes, en amont de Kherson sur le fleuve Dnipro. Elles n'ont donné aucune preuve à l'appui et Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement les rapports.

La société d'État russe TASS a cité un représentant des services d'urgence qui a déclaré qu'une roquette lancée par un système de missiles HIMARS de fabrication américaine avait touché l'écluse du barrage, l'endommageant.

Le représentant a qualifié l'incident de "tentative de créer les conditions d'une catastrophe humanitaire" en ouvrant une brèche dans le barrage.

DIPLOMATIE

Ces avertissements sont intervenus alors que le Wall street Journal affirmait que M. Sullivan avait eu des conversations confidentielles ces derniers mois avec l'aide du Kremlin, Yuri Ushakov, et le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Nikolai Patrushev, qui n'ont pas été rendues publiques.

Peu de contacts de haut niveau entre les responsables américains et russes ont été rendus publics ces derniers mois, Washington ayant insisté pour que toute discussion sur la fin de la guerre en Ukraine ait lieu entre Moscou et Kiev.

La Maison Blanche a refusé de commenter le rapport, se contentant de répondre par une déclaration attribuée à la porte-parole du Conseil national de sécurité, Adrienne Watson : "Les gens prétendent beaucoup de choses."

Samedi, le Washington Post a déclaré que les États-Unis encouragent en privé l'Ukraine à signaler son ouverture à la négociation avec la Russie, alors que le département d'État a déclaré que Moscou intensifiait la guerre et ne souhaitait pas sérieusement s'engager dans des pourparlers de paix.

Le journal a cité des sources non identifiées selon lesquelles la demande des responsables américains ne visait pas à pousser l'Ukraine à la table des négociations, mais une tentative calculée de s'assurer que Kiev conserve le soutien d'autres nations.

Le 4 octobre, Zelenskiy a signé un décret déclarant officiellement "impossible" la perspective de tout pourparler ukrainien avec Poutine, mais laissant la porte ouverte à des pourparlers avec la Russie.

Le Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche n'avait pas de commentaire immédiat sur l'exactitude du rapport.

Un porte-parole du département d'État a répondu : "Nous l'avons déjà dit et nous le répéterons : Les actions parlent plus fort que les mots. Si la Russie est prête à négocier, elle devrait arrêter ses bombes et ses missiles et retirer ses forces d'Ukraine."