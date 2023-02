L'Ukraine met en garde contre les mines qui dérivent le long des côtes de la mer Noire en raison de la tempête

L'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement d'utiliser des mines au large des côtes ukrainiennes, ce qui empêche une navigation sûre dans la région. Les mines de fabrication soviétique sont ancrées, mais en cas de tempête, certaines d'entre elles peuvent se détacher et être emportées par le courant.

"Il y a une forte probabilité que les mines navales se détachent de leurs ancres et échouent sur le rivage, et qu'elles dérivent le long de la côte", a écrit Serhiy Bratchuk, porte-parole de l'administration militaire d'Odesa, sur l'application de messagerie Telegram.

"Depuis mars de l'année dernière, la Russie continue d'utiliser des mines anti-navires sur des ancres comme une arme non guidée contre l'Ukraine", a-t-il déclaré dans une vidéo séparée.

La Russie a bloqué les ports d'Odesa - les principaux points de chargement des exportations de céréales ukrainiennes, après que ses forces ont envahi l'Ukraine fin février 2022. La Russie qualifie l'invasion d'"opération militaire spéciale".

Le blocus de trois ports ukrainiens de la mer Noire a été levé fin juillet dans le cadre d'un accord entre Moscou et Kiev négocié par les Nations unies et la Turquie. Et entre cette date et la fin du mois de janvier, l'Ukraine a exporté plus de 17 millions de tonnes de céréales et d'oléagineux via le couloir de passage sécurisé, a déclaré la semaine dernière le syndicat ukrainien des négociants en céréales UGA.

Le syndicat a noté qu'en janvier 2023, les exportations de produits agricoles "ont diminué de manière significative en raison de retards délibérés dans les inspections de navires par la Russie". La Russie a démenti ces accusations.

Les exportations de céréales de l'Ukraine au cours de la saison 2022/23, qui s'étend jusqu'en juin, sont en baisse de 28,7 %, à 29,2 millions de tonnes au 13 février, en raison d'une récolte plus faible et des difficultés logistiques causées par l'invasion russe, selon les données du ministère de l'agriculture lundi.