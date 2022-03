L'Ukraine n'est pas naïve, dit Zelenskiy après que la Russie s'est engagée à réduire ses attaques contre Kiev

Les discussions ont eu lieu dans un palais d'Istanbul, plus d'un mois après le début de la plus grande attaque contre une nation européenne depuis la Seconde Guerre mondiale, qui a tué ou blessé des milliers de personnes, forcé près de 4 millions de personnes à fuir à l'étranger et frappé l'économie russe de sanctions.

L'invasion a été stoppée sur la plupart des fronts par la résistance acharnée des forces ukrainiennes qui ont repris des territoires alors que les civils sont piégés dans les villes assiégées.

"Afin d'accroître la confiance mutuelle et de créer les conditions nécessaires à la poursuite des négociations et à la réalisation de l'objectif ultime consistant à convenir et à signer (un) accord, il a été décidé de réduire radicalement, dans une large mesure, l'activité militaire dans les directions de Kiev et de Tchernihiv", a déclaré aux journalistes le vice-ministre russe de la Défense, Alexander Fomin.

Il n'a pas mentionné les autres zones qui ont connu de violents combats, notamment autour de Marioupol au sud-est, de Sumy et Kharkiv à l'est et de Kherson et Mykolaiv au sud.

"Les Ukrainiens ne sont pas des gens naïfs", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy tard dans la journée de mardi.

"Les Ukrainiens ont déjà appris au cours de ces 34 jours d'invasion, et au cours des huit dernières années de guerre dans le Donbass, que la seule chose à laquelle ils peuvent faire confiance est un résultat concret."

L'état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré que la promesse de la Russie de réduire les opérations militaires dans certaines zones était "probablement une rotation d'unités individuelles et visait à induire en erreur."

L'armée russe a accusé les forces ukrainiennes dans les villes attaquées d'utiliser les cessez-le-feu pour rétablir leur état de préparation au combat et installer des postes de tir dans les hôpitaux et les écoles, selon l'agence de presse Interfax.

La Russie a commencé à éloigner un très petit nombre de troupes de positions autour de Kiev dans un mouvement qui est plus un repositionnement qu'une retraite ou un retrait de la guerre, a déclaré le Pentagone mardi.

"Nous devrions tous être prêts à surveiller une offensive majeure contre d'autres régions d'Ukraine", a déclaré le porte-parole John Kirby lors d'un point de presse. "Cela ne signifie pas que la menace contre Kiev est terminée".

Le ministère britannique de la Défense, dans une mise à jour des renseignements, a déclaré : "Il est très probable que la Russie cherche à détourner la puissance de combat du nord vers son offensive dans les régions de Donetsk et de Louhansk à l'est."

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement les affirmations des deux parties.

La République populaire autoproclamée de Donetsk, soutenue par Moscou et située dans l'est de l'Ukraine, pourrait envisager de rejoindre la Russie lorsqu'elle contrôlera toute la région ukrainienne de Donetsk, aurait déclaré son dirigeant. Kiev a déclaré qu'une telle démarche n'aurait aucune base légale.

La Russie qualifie son assaut d'"opération spéciale" visant à désarmer et à "dénazifier" l'Ukraine. L'Occident affirme qu'elle a lancé une invasion non provoquée.

Certains analystes ont noté que la promesse de la Russie de réduire les combats couvrait surtout les zones où elle a perdu du terrain.

Les troupes américaines en Pologne sont "en liaison" avec les forces ukrainiennes qui leur remettent des armes et un total de 10 avions F-18 et plus de 200 soldats sont déployés en Lituanie, membre de l'OTAN et voisin russe, a déclaré M. Kirby.

PROPOSITIONS

Les négociateurs ukrainiens ont déclaré qu'en vertu de leurs propositions, Kiev accepterait de ne pas adhérer à des alliances ou d'accueillir des bases de troupes étrangères, mais verrait sa sécurité garantie en des termes similaires à l'"article 5", la clause de défense collective de l'alliance militaire transatlantique de l'OTAN.

Ils ont nommé Israël et le Canada, la Pologne et la Turquie, membres de l'OTAN, comme pays susceptibles de donner de telles garanties. La Russie, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Italie pourraient également être impliqués.

Les propositions, qui nécessiteraient un référendum en Ukraine, mentionnent une période de consultation de 15 ans sur le statut de la Crimée, annexée par la Russie en 2014.

Le sort de la région sud-est du Donbass, que la Russie exige que l'Ukraine cède aux séparatistes, serait discuté par les dirigeants ukrainiens et russes.

Les propositions de Kiev comprennent également une proposition selon laquelle Moscou ne s'opposerait pas à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, a déclaré le négociateur principal de la Russie, Vladimir Medinsky. La Russie s'est précédemment opposée à l'adhésion de l'Ukraine à l'UE et surtout à l'OTAN.

Medinsky a déclaré que la délégation russe étudierait et présenterait les propositions au président Vladimir Poutine.

Pour préparer un accord de paix, Medinsky a ensuite déclaré à l'agence de presse TASS : "Nous avons encore un long chemin à parcourir".

Le président américain Joe Biden a discuté avec ses alliés d'une aide financière supplémentaire pouvant atteindre 500 millions de dollars pour l'Ukraine, a déclaré à Reuters une source familière de la situation.

BILAN DES MORTS À MARIUPOL

Sur le terrain, les rapports d'attaques se poursuivent.

Un obus a touché un camp militaire russe temporaire près de la frontière avec l'Ukraine mardi en fin de journée, a déclaré l'agence de presse Tass, qui cite une source selon laquelle les données préliminaires montrent qu'il a été tiré du côté ukrainien.

Tass a publié ce rapport peu après qu'un haut fonctionnaire local ait signalé une série d'explosions à l'extérieur de la ville russe de Belgorod, proche de la frontière avec l'Ukraine. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement les détails.

Dans le port maritime ukrainien assiégé de Marioupol, des milliers de civils pourraient avoir péri, a déclaré mardi à Reuters le chef de la mission des droits de l'homme des Nations Unies dans le pays.

Ceux qui restent souffrent.

"Nous sommes huit personnes. Nous avons deux seaux de pommes de terre, un seau d'oignons", a déclaré Irina, un ingénieur, dans son appartement où les fenêtres ont été dynamitées.

Ailleurs, les forces ukrainiennes ont progressé, reprenant des territoires aux troupes russes dans la banlieue de Kiev, dans le nord-est et dans le sud.

Dans la ville de Mykolaiv, au sud du pays, un missile a fait un trou dans le principal bâtiment administratif. Les autorités ont déclaré qu'au moins 12 personnes ont été tuées et 33 blessées.