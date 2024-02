Les conditions de l'intégration du secteur agricole ukrainien dans l'Union européenne seront déterminées au cours des négociations, ont déclaré deux ministres mardi, niant que Kiev envisageait d'assouplir les exigences de l'UE en matière de "Green Deal".

Plus tôt dans la journée, un haut fonctionnaire avait déclaré à Reuters que l'Ukraine pourrait envisager de renoncer aux subventions agricoles de l'UE en échange d'un assouplissement des exigences du Green Deal lors des négociations d'adhésion qui débuteront le mois prochain.

"Les conditions d'adhésion du secteur agricole ukrainien à la Politique agricole commune (PAC) de l'UE seront déterminées au cours du processus de négociation", ont déclaré le vice-premier ministre Olha Stefanishyna et le ministre de l'Agriculture Mykola Solsky dans des déclarations séparées.

"Il ne peut être question d'un quelconque abandon des subventions et des aides, car les règles doivent être les mêmes pour tous", ont-ils ajouté.

L'Ukraine, qui possède un immense complexe agricole capable de nourrir des centaines de millions de personnes, a été invitée à rejoindre l'UE l'année dernière et entamera des discussions sectorielles sur son adhésion en mars afin d'harmoniser sa législation avec les exigences de l'UE.

L'intégration dans l'UE du vaste secteur agricole ukrainien, qui était le quatrième fournisseur mondial de céréales avant l'invasion massive de la Russie en 2022, risque d'être très délicate, tant sur le plan politique qu'économique.

Si les règles actuelles sont appliquées à une Union élargie, Kiev pourrait prétendre à 96,5 milliards d'euros (104 milliards de dollars) de subventions au titre de la politique agricole commune de l'UE sur une période de sept ans.

"Il me semble que la stratégie de négociation idéale (consiste à obtenir) moins de restrictions sur le commerce, moins de restrictions sur l'environnement (pour les agriculteurs ukrainiens) et nous sommes prêts à échanger cela contre des subventions", a déclaré le fonctionnaire.

Le fonctionnaire a requis l'anonymat pour discuter de sujets sensibles. Un porte-parole de la Commission européenne n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

ÉVITER LA PAPERASSERIE

"Nous devons protéger notre compétitivité, nous ne devons pas créer une bureaucratie qui freinerait le développement, en particulier dans nos conditions - par exemple, obtenir dix certificats environnementaux pour une petite chose.

Le secteur agricole est crucial pour l'économie ukrainienne meurtrie par la guerre. Avant la guerre, les céréales représentaient, en valeur, la moitié de toutes les exportations ukrainiennes.

L'Ukraine vend déjà une grande partie de ses produits agricoles à l'UE et, en tant que membre, ses exportations ne seraient pas soumises à des droits de douane ou à des quotas.

Ces négociations interviennent à un moment délicat, les agriculteurs européens étant descendus dans la rue ces dernières semaines pour protester contre les réglementations de l'UE relatives au bien-être des animaux et à l'utilisation des pesticides dans le cadre du "Green Deal", ainsi que contre la nécessité de laisser 4 % des terres agricoles en jachère.

Le versement de subventions à Kiev pourrait également entraîner une réduction d'environ 20 % des subventions agricoles accordées aux États membres actuels, comme l'a rapporté le Financial Times à l'automne dernier.

La décision de l'UE de supprimer les droits d'importation sur tous les produits alimentaires ukrainiens en 2022 a déjà suscité des protestations dans les pays voisins membres du bloc, les agriculteurs s'efforçant de rivaliser avec les produits agricoles ukrainiens moins chers.

Le mois dernier, la Commission européenne a déclaré qu'elle prolongerait la suspension de ses droits d'importation sur les exportations ukrainiennes.

Mais elle a également proposé des mesures visant à limiter les importations de produits agricoles en provenance d'Ukraine et à assouplir les règles applicables aux terres en jachère, dans le but de calmer les protestations des agriculteurs en colère en France et dans d'autres États membres de l'Union européenne.

SANS SUBVENTIONS ?

L'assouplissement de la réglementation environnementale, l'octroi de nouvelles subventions et la réduction des impôts sont les principales revendications des agriculteurs européens, qui estiment que ces mesures les protégeront contre des concurrents extérieurs tels que l'Ukraine.

De nombreux agriculteurs ukrainiens pensent que l'adhésion à l'Union leur donnerait accès à des subventions à grande échelle, ce qui augmenterait leurs récoltes et leurs revenus.

Toutefois, certains fonctionnaires estiment que ces subventions pourraient à l'inverse jouer en défaveur de l'Ukraine.

"Je pense que c'est un problème. Les subventions dans l'agriculture jouent très souvent un mauvais rôle lorsqu'elles deviennent un analgésique et que vous vous y habituez", a déclaré le fonctionnaire.

Les agriculteurs ukrainiens pourraient devenir moins dynamiques, selon la source.

"Lorsque vous vivez dans un système de subventions, vous y êtes lié. Si vous avez une subvention pour les carottes, vous ne planterez que des carottes". (Reportage de Pavel Polityuk, édition de Tom Balmforth, Sharon Singleton et Mark Potter)