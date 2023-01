L'Ukraine obtient des véhicules blindés américains et allemands et rejette l'ordre de trêve russe

Le programme d'armement américain, qui sera annoncé vendredi, devrait comprendre une cinquantaine de véhicules de combat Bradley dans le cadre d'une aide à la sécurité d'un montant total d'environ 2,8 milliards de dollars, selon des responsables américains.

"En ce moment, la guerre en Ukraine est à un point critique", a déclaré le président américain Joe Biden aux journalistes. "Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour aider les Ukrainiens à résister à l'agression russe".

L'Allemagne fournirait des véhicules de combat d'infanterie Marder, selon une déclaration commune faite jeudi par Joe Biden et le chancelier Olaf Scholz.

Les deux pays ont convenu de former les soldats ukrainiens à leur utilisation, selon cette déclaration. L'Allemagne fournirait également une batterie de défense aérienne Patriot à l'Ukraine, qui a remporté quelques succès sur le champ de bataille depuis l'invasion des forces russes en février dernier, mais a demandé aux alliés des armes plus lourdes.

PROPOSITION DE TRUCE

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a rejeté d'emblée un ordre russe de trêve pour le Noël orthodoxe, qui commencerait vendredi à midi et se terminerait samedi à minuit. Il a déclaré qu'il s'agissait d'une ruse pour stopper la progression des forces ukrainiennes dans la région orientale de Donbas et faire entrer davantage de forces de Moscou.

"Ils veulent maintenant utiliser Noël comme couverture, bien que brièvement, pour arrêter les avancées de nos garçons dans le Donbas et rapprocher de nos positions les équipements, les munitions et les troupes mobilisées", a déclaré M. Zelenskiy dans son allocution vidéo de jeudi soir.

"Qu'est-ce que cela va leur apporter ? Seulement une nouvelle augmentation de leurs pertes totales."

L'Église orthodoxe de Russie célèbre Noël le 7 janvier. La principale Église orthodoxe d'Ukraine est reconnue comme indépendante par la hiérarchie ecclésiastique depuis 2019 et rejette toute notion d'allégeance au patriarche de Moscou. De nombreux croyants ukrainiens ont modifié leur calendrier pour célébrer Noël le 25 décembre comme en Occident.

Zelenskiy, s'exprimant ostensiblement en russe et non en ukrainien, a déclaré que mettre fin à la guerre signifiait "mettre fin à l'agression de votre pays [...]. Celle-ci se poursuit chaque jour où vos soldats sont sur notre sol ... Et la guerre prendra fin soit lorsque vos soldats partiront, soit lorsque nous les mettrons dehors."

Dmitry Polyansky, chef de la mission permanente de la Russie auprès des Nations unies, s'est montré cinglant sur Twitter à propos de la réaction de l'Ukraine.

"Un rappel de plus avec qui nous nous battons en #Ukraine - des criminels nationalistes impitoyables qui sont prêts à sacrifier leur pays et leur peuple au nom des jeux géopolitiques occidentaux et qui n'ont aucun respect pour les choses sacrées", a écrit Polyansky.

PAS DE PAIX

Lors d'un appel téléphonique avec Zelenskiy jeudi, le président turc Tayyip Erdogan a déclaré que son gouvernement était prêt à assumer des fonctions de médiation et de modération pour décrocher une paix durable entre la Russie et l'Ukraine.

Jeudi, le président russe Vladimir Poutine a déclaré séparément à Erdogan que la Russie était ouverte au dialogue sur l'Ukraine mais que Kiev devrait accepter la perte de territoires revendiqués par la Russie, selon le Kremlin.

Le chef des Nations Unies, Antonio Guterres, lors d'un événement à Lisbonne, a déclaré à propos de la proposition de médiation d'Erdogan : "Je suis convaincu que nous sommes encore loin d'un moment où une négociation de paix sérieuse est possible."

La guerre, décrite par Poutine comme une "opération militaire spéciale" visant à protéger la sécurité de son pays, a déplacé des millions de personnes, tué des milliers de civils et laissé des villes et des villages ukrainiens en ruines.

Dans une mise à jour de jeudi, le bureau du procureur général ukrainien a déclaré qu'au moins 452 enfants ont été tués et 877 enfants ont été blessés dans la guerre.

Dans la capitale Kiev et dans la ville orientale de Kramatorsk, les personnes qui tentent de mener leur vie quotidienne en temps de guerre ont rejeté l'appel au cessez-le-feu de Poutine.

"Regardez, nous avons eu un Noël catholique, les combats ont continué", a déclaré Valerii, 30 ans, à Kramatorsk, ajoutant que sa ville avait subi trois ou quatre frappes rien que le soir du Nouvel An. "Les combats ne s'arrêtent jamais, ni pendant les vacances, ni pendant les week-ends. Alors lui faire confiance ? Non."

À Kiev, Nataliia Shkolka, 52 ans, a déclaré : "Nous avons subi un tel bombardement pour le réveillon du Nouvel An. Je pense que c'est juste de l'hypocrisie de la part de Poutine".

Les combats les plus violents de la guerre se poursuivent dans l'est de l'Ukraine, les pires se déroulant près de la ville orientale de Bakhmut.

L'Ukraine affirme que la Russie a perdu des milliers de soldats bien qu'elle ait saisi peu de terrain au cours de mois de vagues d'assauts futiles sur Bakhmut.

Près du front, Reuters a vu des explosions de l'artillerie sortante et de la fumée remplissant le ciel.

"Nous tenons bon. Les gars essaient de tenir la défense", a déclaré Viktor, un soldat ukrainien de 39 ans conduisant un véhicule blindé à partir de Soledar, une ville d'extraction de sel à la périphérie nord-est de Bakhmut.

La plupart des civils ont été évacués de Bakhmut. Ceux qui sont restés survivent sous des bombardements quasi constants, sans chauffage ni électricité, certaines parties de la ville étant un terrain vague.

Les États-Unis sont d'avis que l'allié de Poutine, Yevgeny Prigozhin, qui est le fondateur du groupe de mercenaires le plus puissant de Russie, est intéressé à prendre le contrôle du sel et du gypse des mines près de Bakhmut, a déclaré jeudi un responsable de la Maison Blanche.