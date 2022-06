L'Ukraine plaide pour plus d'armes, le choléra se répand à Mariupol

À Sievierodonetsk, la petite ville qui est devenue le centre de l'avancée de la Russie dans l'est de l'Ukraine et l'un des points chauds les plus sanglants d'une guerre qui en est à son quatrième mois, de nouveaux combats violents ont été signalés.

La guerre dans l'est, où la Russie concentre son attention, est maintenant principalement une bataille d'artillerie dans laquelle Kiev est sévèrement surpassé, selon les responsables ukrainiens. Cela signifie que le cours des événements pourrait être inversé uniquement si Washington et d'autres pays tiennent leurs promesses d'envoyer davantage d'armes de meilleure qualité, y compris des systèmes de roquettes.

"C'est une guerre d'artillerie maintenant", a déclaré Vadym Skibitsky, chef adjoint du renseignement militaire ukrainien, au journal britannique Guardian.

"Tout dépend maintenant de ce que (l'Occident) nous donne. L'Ukraine a une pièce d'artillerie contre 10 à 15 pièces d'artillerie russes."

L'Allemagne, qui figure parmi les plus grands fournisseurs d'armes depuis l'invasion de la Russie mais qui est critiquée pour sa lenteur à fournir l'armement lourd dont Kiev dit avoir besoin, envisage de réviser ses règles en matière d'exportation d'armes pour faciliter l'armement de démocraties comme l'Ukraine, a rapporté Der Spiegel vendredi.

CHOLERA

Au sud, le maire de Mariupol - réduite à l'état de ruines par un siège russe - a déclaré que les systèmes d'assainissement étaient en panne et que des cadavres pourrissaient dans les rues.

"Il y a une épidémie de dysenterie et de choléra", a déclaré Vadym Boichenko à la télévision nationale. "La guerre qui a emporté plus de 20 000 habitants ... malheureusement, avec ces épidémies d'infection, fera des milliers de victimes supplémentaires parmi les Mariupolites", a-t-il déclaré, ajoutant que certains puits avaient été contaminés par des cadavres.

Boichenko a appelé les Nations Unies et le Comité international de la Croix-Rouge à établir un corridor humanitaire pour permettre aux résidents restants de quitter la ville, qui est désormais sous contrôle russe.

Dans un aperçu de l'impact plus large de la guerre, l'agence alimentaire de l'ONU a déclaré que la réduction des exportations de blé et d'autres produits alimentaires de base de l'Ukraine et de la Russie pourrait infliger une faim chronique à 19 millions de personnes supplémentaires dans le monde au cours de l'année prochaine.

DANS LES RUINES

La Russie espère s'emparer de la totalité de la province orientale de Louhansk, qu'elle exige que l'Ukraine cède aux séparatistes en même temps que la province voisine de Donetsk. Les deux provinces constituent la région de Donbas, où Moscou soutient une révolte de proxies séparatistes depuis 2014.

À cette fin, le Kremlin a concentré ses forces dans une bataille pour Sievierodonetsk, qui se trouve à Louhansk.

Les troupes ukrainiennes se sont largement retirées des quartiers résidentiels de la ville, mais n'ont pas cédé leur pied sur la rive est de la rivière Siverskiy Donets. Les forces russes poussent également du nord et du sud pour tenter d'encercler les Ukrainiens, mais leurs progrès sont limités.

Le président Volodymyr Zelenskiy a déclaré que la Russie essayait de "briser chaque ville du Donbas".

"Sievierodonetsk, Lysychansk, Bakhmut, Sloviansk, beaucoup, beaucoup d'autres", a-t-il déclaré dans son discours du soir. "Toutes ces ruines étaient autrefois des villes heureuses".

Les deux camps affirment avoir infligé des pertes massives. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement les rapports sur les champs de bataille.

Le conseiller de Zelenskiy, Oleksiy Arestovych, a estimé que l'armée russe perd en moyenne cinq à six fois plus de combattants que la partie ukrainienne.

Interrogé dans une interview sur les médias sociaux pour savoir si cela suggérait que l'armée ukrainienne avait perdu jusqu'à 10 000 combattants au cours des 100 premiers jours de la guerre, Arestovych a répondu : "Oui, quelque chose comme ça".

Le président russe Vladimir Poutine a lancé ce qu'il appelle son "opération militaire spéciale" en Ukraine en février, affirmant que son objectif était de désarmer et de "dénazifier" le voisin russe. Kiev et ses alliés la qualifient de guerre d'agression non provoquée visant à capturer des territoires.

Samedi, le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, a renforcé l'engagement de Washington dans la région à la lumière des actions de la Russie.

"L'invasion de l'Ukraine par la Russie est ce qui arrive lorsque des oppresseurs piétinent les règles qui nous protègent tous", a déclaré M. Austin lors d'un forum sur la sécurité asiatique à Singapour. "C'est un aperçu d'un monde possible de chaos et d'agitation dans lequel aucun d'entre nous ne voudrait vivre."

M. Zelenskiy devrait prononcer un discours virtuel à la conférence plus tard dans la journée à partir de 0800 GMT.