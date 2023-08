Des centaines d'Ukrainiens ont assisté mardi à une cérémonie religieuse pour rendre un dernier hommage à un célèbre pilote de chasse portant l'indicatif "Juice", qui a été tué dans une catastrophe aérienne lors d'un entraînement.

La mort d'Andriy Pilshchykov, 30 ans, figure emblématique de l'armée de l'air ukrainienne qui faisait pression sur les gouvernements occidentaux pour obtenir des livraisons d'avions de combat F-16, a été un coup dur pour l'armée ukrainienne dans sa lutte contre la Russie.

"Malheureusement, le nombre de morts est déjà très élevé, mais chaque mort est douloureuse", a déclaré Natalia Menesheva, une dentiste qui a assisté à la cérémonie dans la principale cathédrale gréco-catholique de Kiev.

"Ce sont des pertes irréparables, les meilleurs éléments de la nation meurent. Jeunes, talentueux, beaux. C'est très douloureux.

Pilshchykov et deux autres pilotes ont été tués vendredi lors de la collision de deux avions d'entraînement au combat L-39. Le porte-parole de l'armée de l'air l'a décrit comme un "méga-talent".

Six soldats en uniforme ont déchargé son cercueil d'une camionnette verte et l'ont transporté à l'intérieur de la cathédrale, dont la grande cloche a sonné. Sa petite amie, le visage cendré, a baissé les yeux et sangloté.

À ses côtés se tenaient sa mère et un jeune homme portant une combinaison de pilote de l'armée de l'air, qui brandissait une photo de lui, la tête baissée.

M. Pilshchykov était l'un des premiers pilotes à avoir été envoyé pour rencontrer des responsables militaires américains afin d'évaluer l'aptitude de l'Ukraine à piloter des F-16, a déclaré Andriy, un officier de l'armée de l'air.

"Le cœur (de la famille) est déchiré", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il avait assisté à un autre enterrement la veille seulement.

"Quand on voit cette personne qui souriait tous les jours... c'est comme un trou ici", a-t-il ajouté en se tapotant la poitrine.

RÊVES DE JETS F-16

Les médias ukrainiens ont fait l'éloge de Pilshchykov en tant que moteur de la réforme de l'armée de l'air et symbole de la résistance ukrainienne. Le président Volodymyr Zelenskiy l'avait qualifié de "l'un de ceux qui ont grandement aidé notre État".

Depuis l'invasion russe de 2022, il s'est rendu aux États-Unis au sein d'une délégation qui cherchait à obtenir des avions de combat F-16. Un général américain a déclaré la semaine dernière que l'Ukraine devrait bientôt recevoir ces avions.

"Il voulait vraiment s'entraîner sur des F-16 et, d'après ce que j'ai compris, il était censé s'entraîner sur cet avion très bientôt... Il n'a tout simplement pas réussi à vivre ce moment dont il rêvait", a déclaré Yulia Reshitko, une amie de la petite amie de Pilshchykov.

Après la cérémonie, la mère de Pilshchykov a demandé au commandant de l'armée de l'air, qui assistait à la cérémonie, de lui promettre de l'emmener dans le premier vol de F-16 en Ukraine, en hommage à son fils.

"Je monterai à sa place", a-t-elle déclaré.

Le commandant lui a répondu "bien sûr" et l'a serrée dans ses bras.

Dans une interview accordée à Reuters en décembre, Mme Pilshchykov a raconté avoir piloté un avion de chasse MiG et tenté d'abattre des drones d'attaque utilisés par la Russie.

La flotte de vieux jets de l'ère soviétique de l'armée de l'air ukrainienne est largement surpassée en nombre et en armement par la flotte plus moderne de la Russie, et il est dangereux pour eux de voler près du front.

Pilshchykov était un observateur d'avions passionné avant de suivre une formation de pilote et de rejoindre la 40e brigade d'aviation tactique en 2016, a indiqué le média militaire Militarnyi.

Il a reçu son surnom lors d'une visite en Californie en 2019, dans le cadre des efforts déployés par l'Ukraine pour se rapprocher des normes militaires de l'OTAN, en commandant des jus de fruits dans les bars.