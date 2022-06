L'Ukraine pourrait donner à l'anglais le statut de langue des affaires - Premier ministre

"L'anglais est maintenant utilisé dans la communication commerciale dans tout le monde civilisé, donc lui donner un tel statut en Ukraine favorisera le développement des affaires, attirera les investissements et accélérera l'intégration européenne de l'Ukraine", a écrit Shmyhal sur l'application de messagerie Telegram sans détailler ce que la loi impliquerait.

L'ukrainien est la seule langue officielle du pays. Environ la moitié de la population parle principalement ou uniquement l'ukrainien et quelque 30 % parlent principalement ou uniquement le russe, selon une enquête réalisée en 2019 par l'Institut international de sociologie de Kiev.

La maîtrise de l'anglais s'est améliorée dans le pays, qui comptait 44 millions d'habitants avant l'invasion russe du 24 février, mais l'Ukraine reste à la traîne de certains de ses pairs d'Europe de l'Est.

Selon la société internationale d'éducation EF Education First, basée en Suède, la maîtrise de l'anglais en Ukraine n'est que "modérée". En 2021, le pays s'est classé 30e sur les 35 pays européens étudiés, à la traîne derrière la Pologne et le Belarus.

Le russe joue un grand rôle dans les affaires et les médias. Et il est encore très largement parlé dans de nombreuses villes, dont Kiev, bien que l'usage du russe soit de plus en plus restreint. La législation oblige les entreprises et autres institutions à utiliser l'ukrainien.