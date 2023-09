L'Ukraine prépare ses défenses aériennes à un nouvel assaut hivernal de la Russie sur le réseau électrique

Les équipes de défense aérienne ukrainiennes misent sur des systèmes d'armes plus récents et plus performants pour éviter que leur pays ne soit à nouveau plongé dans l'obscurité à la suite d'un deuxième hiver de frappes de missiles et de drones russes.

Près de la moitié du système énergétique ukrainien a été endommagée par les attaques russes l'hiver dernier, lorsque Moscou a bombardé les centrales électriques et les transformateurs avec des missiles de croisière et des drones Shahed de fabrication iranienne. À certains moments, des millions de personnes ont été privées d'électricité. La menace d'attaques sur le réseau électrique reste vive après les informations selon lesquelles Moscou a mis en place ses propres installations pour fabriquer des drones d'assaut basés sur le Shahed-136. Vadym Skybytskyi, un responsable des services de renseignement ukrainiens, a déclaré la semaine dernière que Moscou pourrait commencer à utiliser davantage de Shaheds en même temps que des missiles pour confondre les défenses aériennes de l'Ukraine en présentant un éventail de cibles. Selon M. Skybytskyi, les attaques russes contre les infrastructures énergétiques pourraient commencer à la fin du mois de septembre ou au début du mois d'octobre. Mais la plupart des dégâts de l'hiver dernier ont été réparés et Kiev a renforcé ses défenses aériennes, notamment avec des systèmes Gepard de fabrication allemande récemment donnés - des tourelles vertes élégantes montées sur le châssis d'un char de combat. L'armée affirme que l'un de ces systèmes a abattu cinq Shaheds depuis sa première utilisation il y a un mois, soit un taux de réussite de 100 %. "Nous comprenons que l'ennemi n'a pas renoncé à ses intentions criminelles de frapper des infrastructures critiques et de causer des dommages à l'Ukraine et à son économie", a déclaré à Reuters le général Serhiy Naiev, commandant des forces conjointes des forces armées, dans la région de Zhytomyr, dans le nord du pays. "Nous avions moins de (systèmes) l'hiver dernier. Maintenant, on nous en a donné plus, et l'efficacité sera meilleure", a-t-il déclaré lors d'une visite dans la région pour remettre des médailles. COÛT-EFFICACITÉ Les analystes militaires estiment que les Shaheds coûtent environ 20 000 dollars chacun, mais les missiles de défense aérienne fournis par l'Occident et utilisés par Kiev l'hiver dernier coûtent beaucoup plus cher. Selon M. Naiev, un obus tiré par les canons de DCA Gepard coûte moins de 1 000 dollars, ce qui les rend plus rentables. Chaque Gepard est équipé d'un radar dont le rayon d'action est de 12 km. L'Ukraine n'en possède pas suffisamment pour couvrir l'ensemble de son territoire, mais M. Naiev a déclaré que les mitrailleuses de gros calibre, telles que la M2 Browning fabriquée aux États-Unis, permettaient de combler les lacunes. Anton, un membre de l'équipage chargé de trouver les cibles, a parlé de l'excitation ressentie lorsque l'équipage a abattu des drones au cours de deux attaques nocturnes en août. "L'adrénaline, la surcharge émotionnelle... il n'y a pas de mots pour décrire ce que l'on ressent", a-t-il déclaré. "Nous n'avons pas peur. Cela nous pousse à travailler (dur) et à détruire des cibles dans le ciel ukrainien".