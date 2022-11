L'Ukraine promet des abris pour sa population alors que l'hiver s'annonce rude

Des "centres d'invincibilité" spéciaux seront mis en place dans toute l'Ukraine pour fournir de l'électricité, du chauffage, de l'eau, de l'Internet, des connexions de téléphonie mobile et une pharmacie, gratuitement et 24 heures sur 24, a déclaré le président Volodymyr Zelenskiy dans son allocution vidéo nocturne de mardi.

Les attaques russes ont entraîné des coupures de courant de longue durée pour jusqu'à 10 millions de consommateurs à la fois. L'opérateur national du réseau électrique ukrainien a déclaré mardi que les dégâts avaient été colossaux.

Si des attaques russes massives se produisent à nouveau et qu'il est clair que le courant ne sera pas rétabli avant plusieurs heures, les "centres d'invincibilité" entreront en action avec tous les services clés", a déclaré M. Zelenskiy.

Les autorités ont mis en garde contre des coupures de courant qui pourraient affecter des millions de personnes jusqu'à la fin du mois de mars - le dernier impact de l'invasion russe de neuf mois qui a déjà tué des dizaines de milliers de personnes, déraciné des millions d'autres et mis à mal l'économie mondiale.

Les attaques de la Russie contre les installations énergétiques ukrainiennes font suite à une série de revers sur le champ de bataille, notamment le retrait de ses forces de la ville méridionale de Kherson vers la rive orientale du fleuve Dnipro qui divise le pays en deux.

Les batailles continuent de faire rage dans l'est, où la Russie presse une offensive le long d'une portion de la ligne de front à l'ouest de la ville de Donetsk, qui est tenue par ses proxies depuis 2014. La région de Donetsk a été le théâtre d'attaques féroces et de bombardements constants au cours des dernières 24 heures, a déclaré M. Zelenskiy mardi.

En Crimée, la péninsule de la mer Noire que la Russie a annexée à l'Ukraine en 2014, les défenses aériennes russes ont été activées et deux attaques de drones ont été repoussées mardi, dont une visant une centrale électrique près de Sébastopol, a déclaré le gouverneur régional. Sébastopol est le port d'attache de la flotte russe de la mer Noire.

Le gouverneur installé par les Russes, Mikhail Razvozhaev, a appelé au calme et a déclaré qu'aucun dommage n'avait été causé.

FAITES LE PLEIN DE VÊTEMENTS CHAUDS

L'Organisation mondiale de la santé a averti cette semaine que des centaines d'hôpitaux et d'établissements de soins ukrainiens manquaient de carburant, d'eau et d'électricité.

"Le système de santé ukrainien connaît ses jours les plus sombres depuis le début de la guerre. Après avoir subi plus de 700 attaques, il est maintenant aussi victime de la crise énergétique", a déclaré Hans Kluge, directeur régional de l'OMS pour l'Europe, dans un communiqué après avoir visité l'Ukraine.

Sergey Kovalenko, le directeur de YASNO, qui fournit l'énergie à Kiev, a conseillé aux citoyens de "faire des réserves de vêtements chauds, de couvertures... de réfléchir aux options qui vous aideront à traverser une longue panne."

Les frappes de la Russie sur les infrastructures énergétiques sont une conséquence du refus de Kiev de négocier, a déclaré la semaine dernière l'agence de presse étatique russe TASS, citant le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Moscou affirme mener une "opération militaire spéciale" pour débarrasser l'Ukraine des nationalistes et protéger les communautés russophones.

L'Ukraine et l'Occident décrivent les actions de la Russie comme un accaparement de terres impérialiste et non provoqué dans l'État voisin qu'elle dominait autrefois au sein de l'ancienne Union soviétique.

Les réponses occidentales ont inclus une aide financière et militaire pour Kiev - tout récemment, elle a reçu 2,5 milliards d'euros (2,57 milliards de dollars) de l'UE mardi et attend une aide américaine de 4,5 milliards de dollars dans les semaines à venir - et des vagues de sanctions contre la Russie.

L'Occident a également cherché à plafonner les prix des exportations énergétiques russes, dans le but de réduire les revenus pétroliers qui financent la machine de guerre de Moscou, tout en maintenant les flux de pétrole vers les marchés mondiaux pour éviter les flambées de prix.

Le Groupe des sept nations devrait bientôt annoncer le plafonnement des prix et ajustera probablement le niveau plusieurs fois par an, a déclaré mardi un haut responsable du Trésor américain.