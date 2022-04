L'Ukraine propose à la Russie des pourparlers pour Marioupol

24 avril (Reuters) - L'Ukraine a proposé dimanche à la Russie un cycle "spécial" de négociations sur le sort des civils et soldats piégés dans la ville de Marioupol, a fait savoir un conseiller de la présidence à Kyiv, qui a dénoncé des tentatives russes d'assaut contre l'usine Azovstal contraires aux propos de Vladimir Poutine.

Revendiquant jeudi la "libération" de Marioupol, ville portuaire du sud de l'Ukraine cible de bombardements à répétition depuis le début de l'offensive russe le 24 février, le chef du Kremlin a publiquement ordonné un siège plutôt qu'un assaut contre l'aciérie d'Azovstal.

Via un message publié sur Facebook, le commandement de l'armée ukrainienne a déclaré que les troupes russes faisaient feu et menaient des "opérations offensives" dans la zone d'Azovstal. Il a aussi dénoncé des frappes aériennes russes contre des infrastructures civiles.

Konstantin Ivaschenko, désigné par Moscou comme le maire de Marioupol mais non reconnu comme tel par Kyiv, a nié de quelconques affrontements dans la ville, selon des propos rapportés par l'agence de presse Tass.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les éléments rapportés par l'Ukraine et la Russie.

Un conseiller de la présidence à Kyiv a déclaré que les forces russes tentaient de "finir le travail" à l'usine Azovstal, dernier bastion de la résidence ukrainienne à Marioupol, où 1.000 civils sont réfugiés selon lui.

Plus tard dans la journée, Oleksy Arestovitch a indiqué dans une allocution vidéo que l'Ukraine avait proposé à la Russie un cycle "spécial" de pourparlers dont l'objectif serait l'instauration immédiate d'un cessez-le-feu à Marioupol, l'ouverture de couloirs humanitaires pendant "plusieurs jours" et la libération des combattants ukrainiens piégés dans l'usine Azovstal. (Reportage Natalia Zinets et Max Hunder; version française Jean Terzian)