L'Ukraine propose la neutralité en échange de garanties de sécurité de type OTAN lors des négociations avec la Russie.

Les propositions prévoient également une période de consultation de 15 ans sur le statut de la Crimée annexée et ne pourraient entrer en vigueur qu'en cas de cessez-le-feu complet, ont déclaré les négociateurs aux journalistes à Istanbul.

Ces propositions sont les plus détaillées et les plus concrètes que l'Ukraine ait diffusées publiquement. Elles envisagent également des garanties de sécurité sur le modèle de l'article 5 de l'alliance militaire de l'OTAN, sa clause de défense collective. La Pologne, Israël, la Turquie et le Canada pourraient figurer parmi les garants de sécurité potentiels.

"Si nous parvenons à consolider ces dispositions clés, et pour nous c'est la plus fondamentale, alors l'Ukraine sera en mesure de fixer réellement son statut actuel d'État sans bloc et sans nucléaire sous la forme d'une neutralité permanente", a déclaré le négociateur Oleksander Chaly.

"Nous n'accueillerons pas de bases militaires étrangères sur notre territoire, de même que nous ne déploierons pas de contingents militaires sur notre territoire, et nous ne conclurons pas d'alliances militaro-politiques", a-t-il ajouté, dans des commentaires diffusés par la télévision nationale ukrainienne.

"Les exercices militaires sur notre territoire auront lieu avec le consentement des pays garants."

Il y a suffisamment de matière dans les propositions ukrainiennes actuelles pour justifier une rencontre entre le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy et le président russe Vladimir Poutine, ont déclaré les négociateurs ukrainiens, ajoutant qu'ils attendaient la réponse de la Russie.

Les négociateurs ukrainiens et russes se sont rencontrés en Turquie mardi pour les premiers entretiens en face à face depuis près de trois semaines, l'Ukraine cherchant à obtenir un cessez-le-feu sans compromis sur le territoire ou la souveraineté alors que ses forces ont repoussé les Russes de Kiev.