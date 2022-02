L'Ukraine, qui n'était qu'un risque secondaire, devient un risque réel et bouleverse les investisseurs.

Ce qui semblait être un événement à risque pour les marchés mondiaux il y a seulement quelques semaines est devenu réalité jeudi, alors que l'attaque de la Russie contre l'Ukraine a généré une nouvelle vague d'incertitude et a poussé les gestionnaires de fonds à se démener pour évaluer les implications en matière d'investissement.

Les prix du pétrole ont dépassé les 100 dollars le baril pour la première fois depuis 2014, les actions étaient profondément dans le rouge et le rouble a atteint un niveau record après que le président russe Vladimir Poutine a autorisé ce qu'il a appelé une opération militaire spéciale - qualifiée par les gouvernements occidentaux d'invasion à grande échelle de l'Ukraine.

Dans le contexte de la plus grande attaque d'un État contre un autre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, une baisse des rendements des obligations d'État a suggéré que les banques centrales pourraient être contraintes de faire preuve d'une certaine prudence avant de poursuivre leurs projets de hausse des taux d'intérêt.

"Nous devons lever nos mains et dire qu'à ce stade, c'est incertain", a déclaré Justin Onuekwusi, responsable des fonds multi-actifs de détail chez Legal & General Investment Management, ajoutant que le fonds se réunissait pour planifier ce qui pourrait se passer.

"Mon rôle est de protéger l'épargne des gens et pour l'instant, la façon dont nous le faisons est de préparer les portefeuilles plutôt que de prédire ce qui va se passer", a-t-il ajouté.

La plupart des investisseurs sont d'accord.

"En termes d'allocation d'actifs, la meilleure chose à faire est de ne rien faire pour l'instant, et de ne pas sur-réagir jusqu'à ce que le résultat final soit clair", a déclaré François Savary, CIO, chez Prime Partners, basé à Genève.

La réaction instinctive du marché était typique de celle observée lors des précédentes flambées géopolitiques.

Le prix de l'or a atteint son plus haut niveau depuis plus d'un an, les rendements des bons du Trésor américain ont chuté de plus de 10 points de base et les actions se sont effondrées. L'indice Nasdaq, à forte composante technologique, était en passe de confirmer un marché baissier, avec une chute à l'ouverture le laissant plus de 20 % en dessous du record de clôture de novembre.

Alors que les pressions sur les prix dans les principales économies sont déjà à leur plus haut niveau depuis des décennies, les derniers événements ajoutent une nouvelle couche de complexité et certains investisseurs se sont rués sur les transactions liées à l'inflation.

Outre le pétrole qui a franchi le seuil des 100 dollars le baril, les contrats à terme sur le blé ont atteint leur plus haut niveau depuis juillet 2012, les contrats à terme sur le soja ont atteint un pic de neuf ans et les contrats à terme sur le maïs ont atteint un sommet de huit mois.

"Qu'il y ait une guerre totale ou non, la stratégie simple consiste à parier sur un pic d'inflation", a déclaré Yuan Yuwei, un gestionnaire de fonds spéculatifs chinois chez Water Wisdom Asset Management.

"Cela signifie acheter du pétrole et des produits agricoles, et vendre à découvert des actions de consommation et des actions de croissance américaines."

La Russie et l'Ukraine représentent environ 29 % des exportations mondiales de blé, 19 % des approvisionnements mondiaux en maïs et 80 % des exportations mondiales d'huile de tournesol. L'engagement militaire pourrait avoir un impact sur le mouvement des cultures et déclencher une ruée des importateurs pour remplacer les approvisionnements en provenance de la région de la mer Noire.

Entre-temps, certains acheteurs de pétrole russe n'ont pas été en mesure d'ouvrir des lettres de crédit auprès de banques occidentales pour couvrir leurs achats, ce qui laisse entrevoir la possibilité de perturbations de l'approvisionnement énergétique, selon Reuters.

"Cela va disperser la confiance des investisseurs mondiaux", a déclaré Karen Jorritsma, responsable des actions chez RBC Capital Markets à Sydney.

"Vous avez des économies mondiales qui sont déjà en train d'effectuer une transition pour s'éloigner des mesures de relance, maintenant la question de savoir ce qui arrive à la croissance mondiale à la suite de cela."

Le prochain mouvement évident dépend des sanctions supplémentaires qui suivront les sanctions préliminaires déjà annoncées par les États-Unis, l'Union européenne, la Grande-Bretagne et le Japon.

Shaun Wu, partenaire du cabinet d'avocats Paul Hastings basé à Hong Kong, a déclaré que la portée de ces sanctions pourrait être élargie et s'étendre non seulement aux entreprises russes non gouvernementales, mais aussi aux parties d'autres pays commerçant avec la Russie.

OPPORTUNITÉ ?

Pour certains investisseurs, la chute brutale des marchés boursiers a proposé une opportunité d'achat.

Un gestionnaire de portefeuille d'un gestionnaire d'actifs basé aux États-Unis, qui a demandé à ne pas être nommé, a estimé que les obligations ukrainiennes dépréciées étaient une bonne affaire "à moins que Poutine n'occupe totalement l'Ukraine".

Certaines obligations souveraines ukrainiennes se négocient à moins de 40 cents par dollar, des niveaux de détresse qui impliquent un risque élevé de défaillance.

Les écarts entre les cours acheteur et vendeur atteignaient près de 10 cents sur de nombreuses émissions, ce qui indique une liquidité limitée, selon les données de Tradeweb.

La prime exigée par les investisseurs pour détenir la dette ukrainienne par rapport aux bons du Trésor américain, a grimpé à 15 points de pourcentage - la plus large depuis que le pays a subi une restructuration de sa dette en 2015.

Les actifs russes ont également été malmenés - l'indice boursier RTS libellé en dollars s'est effondré de 40 % à 489 points, son plus bas niveau depuis 2016, tandis que les rendements des obligations souveraines russes se sont envolés . Mais on ne s'attendait pas à ce que les chasseurs de bonnes affaires se précipitent.

"Acheter le creux de la vague est peut-être la bonne réponse à la géopolitique, mais ce n'est pas nécessairement vrai pour la partie du monde où le feu brûle réellement." Dirk Willer, responsable de la macro et de l'allocation d'actifs au niveau mondial chez Citi.