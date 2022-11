L'Ukraine rejette les négociations et promet de ne pas céder "un seul centimètre" à la Russie dans l'est du pays.

Dans une allocution vidéo, M. Zelenskiy a également déclaré qu'environ 4 millions de personnes étaient privées d'électricité dans 14 régions plus la capitale Kiev, mais sur une base de stabilisation plutôt que d'urgence.

Les attaques de missiles et de drones russes ont visé l'infrastructure énergétique de l'Ukraine au cours des dernières semaines, à l'approche de l'hiver, lorsque les températures moyennes baissent généralement de plusieurs degrés en dessous de zéro Celsius (32 Fahrenheit) et des minima de -20 Celsius.

Les points centraux du conflit dans la région industrielle de Donetsk se situent autour des villes de Bakhmut, Soledar et Avdiivka, théâtre des combats les plus intenses du pays.

"L'activité des occupants reste à un niveau extrêmement élevé - des dizaines d'attaques chaque jour", a déclaré Zelenskiy.

"Ils subissent des pertes extraordinairement élevées. Mais l'ordre reste le même - avancer sur la frontière administrative de la région de Donetsk. Nous ne céderons pas un seul centimètre de notre territoire."

La région est l'une des nombreuses régions que la Russie a prétendu avoir annexées fin septembre, sept mois après avoir envahi son voisin. Moscou a déclaré qu'elle ne négocierait pas sur les territoires qu'elle revendique.

Les remarques de M. Zelenskiy sur les conditions des pourparlers faisaient suite à un rapport du Washington Post de samedi, selon lequel les États-Unis avaient encouragé l'Ukraine à signaler sa volonté de participer à des pourparlers. Les commentaires de Zelenskiy ont également coïncidé avec les élections américaines de mi-mandat dont le résultat pourrait mettre à l'épreuve le soutien occidental à l'Ukraine.

"Encore une fois - la restauration de l'intégrité territoriale, le respect de la Charte des Nations Unies, la compensation de tous les dommages causés par la guerre, la punition de chaque criminel de guerre et des garanties que cela ne se reproduira pas", a-t-il déclaré être les conditions ukrainiennes.

Depuis que la Russie a annoncé les annexions, M. Zelenskiy a déclaré que Kiev ne négocierait jamais tant que Vladimir Poutine serait président russe.

AVANCÉE SUR KHERSON

Les forces ukrainiennes sont passées à l'offensive ces derniers mois, tandis que la Russie se regroupe pour défendre les zones de l'Ukraine qu'elle occupe encore, ayant appelé des centaines de milliers de réservistes au cours du mois dernier.

La Russie a évacué des civils des zones occupées, notamment de la région de Kherson dans le sud de l'Ukraine, dans le cadre d'une opération qui, selon Kiev, comprend des déportations forcées, un crime de guerre. Moscou affirme qu'elle emmène les gens en sécurité.

Mardi soir, un communiqué de l'armée ukrainienne a accusé les troupes russes de continuer à piller et à détruire les infrastructures à Kherson, où une épreuve de force se profile depuis des semaines dans la seule capitale régionale que la Russie a capturée depuis son invasion.

"Le 7 novembre, un convoi de camions est passé sur le barrage de la centrale hydroélectrique de Kakhova, chargé d'appareils ménagers et de matériaux de construction", indique le communiqué.

Les forces russes étaient en train de démanteler des tours de téléphonie mobile et d'emporter des équipements, a-t-il ajouté.

Dans une zone proche de la ville de Beryslav, les forces russes "ont fait sauter une ligne électrique et ont emporté des équipements d'une centrale solaire."

Dans la ville de Kherson, le rapport indique que les troupes russes ont retiré des objets, des meubles et des équipements d'un musée consacré à l'artiste Oleksiy Shovkunenko, connu pour ses peintures de portraits et de paysages.

L'artillerie russe a frappé plus de 30 localités dans les régions de Kherson et de Mykolaiv, et dans la région de Zaporizhzhia, les autorités installées par les Russes forcent les résidents à accepter des passeports russes après avoir saisi leurs documents ukrainiens, indique le communiqué.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier les rapports ukrainiens.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré que la Russie préparait de nouvelles lignes fortifiées au cœur du territoire qu'elle contrôle "pour prévenir toute avancée rapide des Ukrainiens en cas de percée".

Cela implique l'installation de barrières en béton connues sous le nom de "dents de dragon" pour arrêter les chars, notamment près de Mariupol dans le sud, afin de contribuer à sauvegarder le "pont terrestre" de la Russie vers la Crimée occupée, même si Moscou perd d'autres territoires.

Entre-temps, la plupart des candidats aux élections de mi-mandat américaines de mardi, démocrates et républicains, soutiennent l'Ukraine. Mais certains républicains de droite ont critiqué le coût de l'aide militaire.

Quel que soit le résultat du vote, le soutien des États-Unis à l'Ukraine sera "indéfectible et inébranlable", a déclaré Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison Blanche.

APPEL À LA PROLONGATION DE L'ACCORD SUR LES CÉRÉALES

Par ailleurs, M. Zelenskiy a appelé mardi à une prolongation de l'accord d'exportation de céréales de la mer Noire qui a permis de lever le blocus russe de trois grands ports ukrainiens et d'atténuer une crise alimentaire mondiale.

L'accord, négocié par la Turquie et les Nations unies en juillet, expire le 19 novembre et semblait menacé le mois dernier lorsque la Russie a brièvement suspendu sa participation avant de la réintégrer.

L'Ukraine est l'un des principaux producteurs de céréales au monde. L'Ukraine souhaite également que l'accord d'exportation de céréales soit élargi pour inclure davantage de ports et de marchandises et espère qu'une décision visant à renouveler le pacte pour au moins un an sera prise la semaine prochaine, a déclaré le vice-ministre des infrastructures dans une interview à Reuters.