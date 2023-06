L'Ukraine a repoussé 36 attaques aériennes russes dans et autour de la capitale cette nuit, tandis que les combattants russes pro-Kiev ont déclaré qu'ils combattaient les forces russes pour la deuxième journée à l'intérieur de la Russie, échangeant des reproches avec Moscou pour la mort de deux civils.

La Russie a lancé une vingtaine de vagues d'attaques sur Kiev depuis le début du mois de mai, une recrudescence des frappes qui, selon le gouvernement, semble viser à faire dérailler les préparatifs de l'Ukraine en vue d'une contre-offensive majeure pour tenter de mettre fin à l'invasion russe.

Un enfant fait partie des deux personnes blessées par la chute de débris dans une région située à l'extérieur de la capitale ukrainienne, alors que les défenses aériennes ont abattu ce que l'armée de l'air a déclaré vendredi comme étant 15 missiles de croisière et 21 drones russes.

"Les occupants ne cessent de tenter de terroriser la capitale ukrainienne à l'aide de drones et de missiles", a déclaré l'armée de l'air.

Les autorités russes ont fait état de tirs d'artillerie transfrontaliers en provenance de plusieurs régions du nord de l'Ukraine vendredi. Il s'agit là du dernier signe en date que Kiev commence à repousser ses frontières après plus de 15 mois d'assauts russes tous azimuts.

Le gouverneur de la région russe de Belgorod a déclaré que deux personnes avaient été tuées et deux autres blessées lorsque les forces ukrainiennes ont bombardé une route dans la ville de Maslova Pristan, près de la frontière ukrainienne.

"Des fragments d'obus ont touché des voitures qui passaient. Deux femmes se trouvaient dans l'une d'entre elles. Elles ont succombé à leurs blessures sur place", a déclaré le gouverneur Vyacheslav Gladkov.

Jeudi, la Russie a déclaré avoir repoussé une deuxième tentative d'incursion dans la région de Belgorod en un peu plus d'une semaine par ce qu'elle considère comme des militants pro-ukrainiens. L'Ukraine nie toute implication.

La Russie a déclaré jeudi qu'elle avait repoussé une tentative d'incursion dans la région de Belgorod par ce qu'elle considère comme des militants pro-ukrainiens. Le gouvernement ukrainien nie toute implication.

Sur Telegram, la Légion pour la liberté de la Russie a accusé la Russie d'être à l'origine du bombardement, tout en publiant des images de ce qu'elle dit être l'un de ses chars dans le village russe voisin de Novaya Tavolzhanka et de soldats se mettant à l'abri derrière un mur lors d'un échange de coups de feu.

"Près de Tavolzhanka, l'ennemi a détruit une voiture Renault avec des civils, la prenant pour une voiture de notre groupe de sabotage. Au moins deux civils ont été tués, et c'est une conséquence directe du manque de professionnalisme de l'armée de Poutine", a déclaré la Légion sur l'application de messagerie Telegram.

Le groupe se décrit comme des Russes luttant contre le gouvernement du président russe Vladimir Poutine pour créer une Russie qui ferait partie du "monde libre". Tout comme le Corps des volontaires russes fondé par un nationaliste russe d'extrême droite, il affirme qu'il s'agit de volontaires russes qui attaquent de leur propre chef, et non sur ordre de l'Ukraine.

LES "MALVEILLANTS

Vendredi, lors d'une réunion de son Conseil de sécurité, Vladimir Poutine a déclaré que les "malveillants" tentaient de plus en plus de déstabiliser la Russie.

"Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer qu'en aucun cas ils ne seront autorisés à le faire", a déclaré M. Poutine.

Les gouverneurs des régions de Briansk, Koursk, Smolensk et Kalouga ont tous fait état de tirs d'obus ou d'attaques de drones, de bâtiments endommagés et d'infrastructures énergétiques ciblées, bien qu'aucun incendie d'installations pétrolières ni aucun blessé n'aient été signalés.

En Ukraine, la Russie a déclaré qu'une nouvelle offensive dans la province orientale de Donetsk avait été lancée par les forces spéciales tchétchènes, tandis qu'un responsable installé en Russie a déclaré que les forces ukrainiennes avaient frappé un "camp hospitalier" dans la région de Zaporizhzhia.

Donetsk et Zaporizhzhia sont deux des quatre régions de l'est et du sud de l'Ukraine que la Russie prétend avoir annexées lors de l'invasion lancée par Poutine le 24 février 2022 pour "démilitariser" un pays qui, selon elle, menaçait les russophones et la Russie en raison de son rapprochement avec l'Occident.

Depuis, des milliers de personnes en Ukraine ont été tuées dans les attaques russes, des millions ont fui et des villes ont été dévastées, en particulier dans les régions russophones. Entre-temps, l'armée ukrainienne a été considérablement renforcée par des équipements et des formations occidentaux.