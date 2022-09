L'Ukraine reprend des territoires à Kharkiv, Moscou l'admet

Apparaissant sur la télévision d'État russe, Vitaly Ganchev, chef de l'administration installée par Moscou dans la région, a reconnu le succès de l'Ukraine près de Kharkiv, la deuxième plus grande ville du pays.

"Le fait même qu'ils aient percé notre ligne de défense est, bien sûr, une victoire importante pour eux. C'est ce qu'ils voulaient atteindre".

Il a ensuite ajouté que l'avancée de l'Ukraine était rapide et que plusieurs localités étaient déjà sous contrôle ukrainien.

Le maire de Kharkiv a ensuite déclaré qu'au moins 14 personnes ont été blessées vendredi lorsqu'un centre artistique pour enfants et une école, ainsi que des maisons privées, ont été touchés par des tirs de roquettes russes dans ce que les responsables ukrainiens ont déclaré être une vengeance pour le succès de leur pays sur le champ de bataille.

Le ministère russe de la défense a publié une vidéo de véhicules militaires roulant à toute vitesse le long d'une autoroute, affirmant qu'ils montraient des renforts se précipitant pour défendre la zone. Le Kremlin a refusé de commenter l'avancée ukrainienne.

Des images publiées sur les médias sociaux semblent également montrer des troupes brandissant un drapeau ukrainien dans la région de Kherson, dans le sud.

L'Ukraine a empêché les journalistes indépendants de se rendre dans la région et Reuters n'a pas pu confirmer les images, mais le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré que les troupes avaient "libéré des dizaines de colonies" et récupéré plus de 1 000 kilomètres carrés dans les régions de Kharkiv (est) et de Kherson (sud).

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a reconnu vendredi les avancées de l'Ukraine dans ces régions.

"Nous voyons un succès à Kherson maintenant, nous voyons un certain succès à Kharkiv et donc c'est très, très encourageant".

Les analystes militaires occidentaux affirment que l'avancée pourrait fermer les lignes d'approvisionnement sur lesquelles Moscou s'est appuyé pour soutenir sa force dans l'est de l'Ukraine, et potentiellement laisser des milliers de troupes russes encerclées.