L'Ukraine résiste farouchement à l'assaut russe sur Bakhmut - le patron des mercenaires

Les hommes de Prigozhin sont le fer de lance de l'assaut dans l'est de l'Ukraine depuis des mois, Moscou considérant Bakhmut, qu'elle appelle par son nom de l'ère soviétique, Artyomovsk, comme un tremplin utile pour s'emparer de villes plus importantes comme Kramatorsk et Sloviansk.

Ces derniers jours, les commandants ukrainiens ont prévenu que la situation sur le terrain se durcissait considérablement alors que la Russie intensifie ses tentatives d'encerclement de Bakhmut pour revendiquer sa première grande victoire depuis plus de six mois, après certains des combats les plus sanglants de la guerre.

"L'armée ukrainienne jette des réserves supplémentaires dans Artyomovsk et tente de tenir la ville de toutes ses forces", a déclaré Prigozhin dans un court message audio diffusé par son service de presse.

"Des dizaines de milliers de combattants de l'armée ukrainienne opposent une résistance furieuse. Le caractère sanglant des batailles augmente de jour en jour."

Des milliers d'habitants demeurent à l'intérieur de la ville en ruines, alors qu'elle comptait environ 70 000 habitants avant la guerre.

Alors que la Russie maintenait l'Ukraine sous pression autour de Bakhmut, son ministère de la défense a déclaré que ses forces avaient repoussé ce qu'il a décrit comme une attaque massive de drones sur la Crimée par les forces de Kiev, ont rapporté les agences de presse russes.

La Russie a annexé la Crimée à l'Ukraine en 2014. Kyiv exige que Moscou la lui rende.

Le ministère de la défense a déclaré que la tentative d'attaque par drone ukrainienne n'avait fait aucune victime.

Le Kremlin a déclaré plus tôt mercredi qu'il ne croyait pas une déclaration du conseiller présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak selon laquelle l'Ukraine ne lance pas d'attaques contre des cibles situées sur le territoire russe.