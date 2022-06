L'Ukraine retire les entreprises du front de la guerre pour protéger les producteurs vitaux

Des mois plus tard, l'homme de 44 ans se prépare à redémarrer une partie des activités de l'usine à 700 km de là, dans la ville de Lviv, à l'ouest du pays, où il a déplacé une partie du personnel et 20 wagons d'équipements et de lignes de production qui pesaient des centaines de tonnes.

"Personne ne croyait que cela pouvait arriver. Mais la guerre a commencé et nous avons décidé de diversifier les risques, de déplacer une partie de la ligne de production vers l'ouest de l'Ukraine", a-t-il déclaré à Reuters par téléphone.

Averyanov fait partie d'une vague d'hommes d'affaires qui se sont ralliés à un programme gouvernemental visant à délocaliser les entreprises vers l'ouest des zones ravagées par la guerre, afin de protéger les fabricants et de les mettre à l'abri de dommages supplémentaires dans une économie confrontée à la plus grande crise de son histoire.

Selon les prévisions, l'économie devrait se contracter de 35 à 45 % cette année, car la guerre coupe les voies d'exportation des céréales et des métaux ukrainiens, fait grimper l'inflation et le chômage, et dévaste l'industrie lourde dans le sud et l'est, où les combats ont été les plus violents.

Maintenant, elle transforme aussi la géographie de l'industrie.

Plus de 600 entreprises ont déjà été relocalisées dans les régions occidentales de l'Ukraine, et 390 d'entre elles avaient déjà repris le travail début juin, selon les données du ministère de l'économie.

Quelque 150 de ces entreprises se sont installées dans la région de Lviv, qui jouxte la Pologne et a été relativement épargnée par la guerre, selon l'administration régionale.

"La relocalisation à grande échelle des entreprises dans des zones sûres aidera l'Ukraine à maintenir la production, les emplois et à répondre à la demande de l'armée et de la population civile pour un certain nombre de biens et de services qui sont nécessaires pour vaincre l'ennemi", a écrit la ministre de l'économie Yulia Svyrydenko sur Facebook le 29 mars.

DEUX USINES

Averyanov prévoit de conserver une partie des activités de son entreprise dans son usine d'origine, située dans la région de Chernihiv, qui a été envahie par les troupes russes lors de la première phase de la guerre avant que Moscou n'y retire ses forces.

"La guerre se terminera et nous aurons deux usines - une dans l'ouest de l'Ukraine et une dans la région de Chernihiv", a déclaré Averyanov.

Son entreprise, le seul producteur ukrainien de véhicules et d'équipements de lutte contre les incendies qui sont essentiels à l'effort de guerre, espère commencer à fonctionner dans la région de Lviv d'ici la fin du mois de juin.

Il prévoit de recruter et de former une centaine de résidents locaux ou de personnes déplacées à l'intérieur du pays cet été.

Bien que reconnaissant pour le soutien, il souhaite maintenant que le gouvernement fournisse aux entreprises comme la sienne des commandes d'approvisionnement et critique la préférence accordée aux produits importés.

"Nous avons conservé nos capacités de fabrication... et notre équipe d'employés. Mais si l'État ne réfléchit pas à la manière de fournir des commandes aux entreprises comme la nôtre qui s'installent en Ukraine occidentale, alors nous ne survivrons pas", a déclaré Averyanov.

Son message a été repris par le gouverneur de la banque centrale, Kyrylo Shevchenko, qui a exhorté le gouvernement à supprimer les allègements fiscaux pour les importations et à imposer des taxes supplémentaires sur les biens importés non vitaux.

"Les incitations créées pour les importations sous la forme de la suppression des droits d'importation et de la taxe sur la valeur ajoutée privent les producteurs ukrainiens d'un avantage", a-t-il écrit dans une chronique sur le site d'information ZN.UA.

UNE INDUSTRIE RUINÉE

L'Ukraine a perdu 200 grandes usines pendant la guerre, a déclaré Andriy Yermak, chef du bureau présidentiel.

Dans l'est, la guerre a paralysé les activités des usines métallurgiques Azovstal et Illich dans la ville de Mariupol, de l'usine chimique Coke et Chimie à Avdiivka et de l'usine chimique Azot à Sievierodonetsk.

"Le gouvernement fait du bon travail en aidant à évacuer les entreprises, la situation serait bien pire sans lui", a déclaré Mykhailo Kolisnyk, professeur à l'école d'économie de Kiev.

Mais comme leur part du produit intérieur brut ne dépasse pas 1 à 2 %, le nombre d'entreprises relocalisées n'est pas suffisant pour améliorer sensiblement l'économie, a-t-il ajouté.

Quelques grandes entreprises agricoles et métallurgiques représentent une part importante du produit intérieur brut ukrainien, mais leurs installations de production ne peuvent être délocalisées, a-t-il ajouté.

"Il existe un certain nombre de ces entreprises conglomérées dans l'est, et la plupart d'entre elles ont cessé d'apporter leur contribution au PIB", a déclaré Kolisnyk.

"La Russie, les envahisseurs, détruisent délibérément ces entreprises et emportent leurs produits."