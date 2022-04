L'Ukraine s'attend à ce que la Russie suspende les hostilités lors d'un éventuel voyage papal -envoy

L'ambassadeur Andriy Yurash s'est exprimé quelques heures après avoir rencontré le pape François et de hauts responsables du Vatican pour présenter officiellement ses lettres de créance.

"Nous avons discuté de nombreuses choses à l'ordre du jour en ce moment, en premier lieu de la visite éventuelle de Sa Sainteté en Ukraine", a déclaré Yurash dans une interview en marge d'un événement diplomatique à Rome.

"J'ai donné plus d'arguments pour expliquer pourquoi elle doit être réalisée le plus rapidement possible et exactement dans ces circonstances", a-t-il ajouté.

Lors d'une visite à Malte le week-end dernier, François a déclaré aux journalistes qu'il envisageait un voyage à Kiev pour y lancer un appel à la paix. François a déclaré qu'un voyage était "sur la table".

François a été invité par le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, le maire de Kiev Vitaliy Klitschko et l'archevêque majeur Sviatoslav Shevchuk de l'Église catholique ukrainienne de rite byzantin.

"Si la Russie comprend que le pape se rendra en Ukraine, la Russie arrêtera les bombardements au moins dans cette partie centrale et septentrionale, c'est certain", a déclaré M. Yurash.

Il a dit qu'il était revenu de ses réunions au Vatican avec le sentiment qu'"il y a beaucoup de désir spirituel interne (de faire le voyage)" mais sans engagement.

M. Yurash a déclaré qu'il comprenait que la Russie faisait pression sur le Vatican pour que le pape ne fasse pas le voyage, mais il n'a pas dit d'où provenaient ses informations.

"Il devient de plus en plus compréhensible pour tout le monde et pour le pape également que la réponse positive possible à ce défi de visiter l'Ukraine devient de plus en plus vitale en termes d'aide à l'Ukraine (pour arrêter la guerre)", a-t-il déclaré.

Lors du voyage à Malte, François a implicitement critiqué le président russe Vladimir Poutine au sujet de l'invasion, déclarant qu'un "potentat" fomentait le conflit pour des intérêts nationalistes.

Depuis le début de l'invasion, François n'a mentionné la Russie spécifiquement que dans des prières, comme lors d'un événement mondial spécial pour la paix le 25 mars, mais il a fait référence à la Russie en utilisant des termes tels qu'invasion et agression.

Mercredi, il a condamné "le massacre de Bucha" et a embrassé un drapeau ukrainien envoyé depuis la ville où des corps attachés, abattus à bout portant, jonchaient les rues après le retrait des troupes russes et où des corps sortaient d'une fosse commune dans une église.

Le Kremlin affirme que les allégations selon lesquelles les forces russes ont commis des crimes de guerre en exécutant des civils, notamment à Bucha, sont une "falsification monstrueuse" visant à dénigrer l'armée russe.