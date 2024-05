L'Ukraine pourrait être confrontée à une augmentation des pénuries d'électricité cet été en raison des récentes attaques russes sur les centrales électriques, alors que la consommation augmente et qu'une campagne de réparation est en cours dans les centrales nucléaires, a déclaré vendredi le directeur de l'opérateur du réseau électrique du pays.

Depuis la fin du mois de mars, le secteur énergétique ukrainien est la cible d'attaques massives de missiles et de drones russes, ce qui a provoqué des pannes d'électricité dans de nombreuses régions et soulevé la question de la décentralisation de la capacité de production.

"Nous serons certainement confrontés à des défis au cours de l'été et ces défis seront principalement liés à des pénuries de capacité en raison des dommages causés aux centrales électriques", a déclaré Volodymyr Kudrytskiy, le directeur de l'opérateur de réseau Ukrenergo, lors d'une conférence de presse télévisée.

Après les dernières attaques contre le système énergétique, Ukrenergo a imposé des restrictions d'approvisionnement en électricité aux consommateurs industriels, tandis que le gouvernement a exhorté la population à économiser l'électricité.

"Nous sommes conscients que la situation actuelle n'est pas encore la plus difficile, nous n'avons pas encore vu la véritable chaleur de l'été et les systèmes de climatisation ne sont pas encore utilisés", a déclaré M. Kudrytskiy.

Il a ajouté que les centrales hydroélectriques peuvent produire moins d'électricité en été, lorsque les centrales nucléaires subissent également des réparations obligatoires régulières.

Ukrenergo a déclaré que l'Ukraine prévoyait d'importer 13 904 mégawattheures (Mwh) d'électricité vendredi, contre 16 699 Mwh jeudi.

Elle a déclaré dans un communiqué que l'Ukraine avait reçu une aide d'urgence en matière d'électricité de la part des pays de l'UE dans la matinée et qu'elle prévoyait d'importer de l'électricité de Roumanie, de Slovaquie, de Pologne, de Hongrie et de Moldavie au cours de la journée.

Les autorités ukrainiennes ont déclaré que le pays avait perdu environ 80 % de sa production d'énergie thermique et qu'il dépendait de plus en plus des trois centrales nucléaires qui produisent environ 60 % de son électricité.

La production d'énergie thermique et hydroélectrique est nécessaire pour maintenir l'équilibre entre l'offre et la demande pendant les heures de pointe de la consommation d'énergie, le matin et le soir. (Reportage de Pavel Polityuk ; Rédaction de Kirsten Donovan)