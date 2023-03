Dans une zone industrielle sans prétention du nord de l'Ukraine, deux anciens cadres de Microsoft et une équipe d'ingénieurs produisent des drones militaires capables de parcourir de longues distances et de transporter de grandes charges utiles.

AeroDrone, qui fabriquait des drones pour le nettoyage des cultures avant la guerre et qui fournit désormais les forces armées ukrainiennes, produit des aéronefs sans pilote qui peuvent transporter jusqu'à 300 kilogrammes ou voler jusqu'à plusieurs milliers de kilomètres dans certaines configurations.

Alors que l'Ukraine cherche à réduire l'écart béant entre ses propres capacités militaires et celles de la Russie, Kiev affirme qu'elle développe son programme de drones pour la reconnaissance et l'attaque de cibles ennemies dans un rayon d'action de plus en plus large. Elle espère que des fabricants de drones nationaux comme AeroDrone l'aideront à atteindre ses objectifs ambitieux.

Le gouvernement travaille actuellement avec plus de 80 fabricants de drones basés en Ukraine, a déclaré à Reuters le ministre ukrainien de la défense, Oleksii Reznikov. Il a précisé que Kiev avait besoin de centaines de milliers de drones, dont une grande partie devrait provenir d'une industrie nationale en pleine expansion. Actuellement, l'armée utilise des dizaines de modèles de drones nationaux et étrangers qui remplissent un "large éventail" de rôles, a déclaré M. Reznikov dans des réponses écrites à des questions.

"Les drones sont susceptibles de changer la donne sur le champ de bataille, de la même manière que les MLRS occidentales précises l'ont fait l'année dernière", a déclaré M. Reznikov, en faisant référence aux systèmes de roquettes à lancement multiple.

Les véhicules aériens sans pilote (UAV) et autres drones ne sont qu'un élément d'une guerre actuellement dominée par l'artillerie, l'infanterie et les missiles. Moscou a été en mesure de bombarder des cibles dans toute l'Ukraine avec des missiles à longue portée, dont Kiev est dépourvu.

"Il ne faut pas s'attendre à une parité dans un avenir proche", a déclaré M. Reznikov à propos de la réduction de l'écart en matière d'armement. Il a ajouté : "La Russie travaille également à l'amélioration de ses drones".

RAMPING UP

Kiev espère utiliser les livraisons occidentales de chars de combat et de véhicules de combat d'infanterie dans les mois à venir pour lancer une contre-offensive visant à reprendre des pans entiers de territoires occupés dans le sud et l'est.

Pour l'Ukraine, dont l'économie a été décimée par la guerre et dont le gouvernement dépend désormais des financements internationaux, les drones représentent un moyen relativement peu coûteux de riposter à la vaste armée russe. L'Ukraine a déclaré qu'elle dépenserait près de 550 millions de dollars en drones en 2023 et a mis en place des unités d'assaut de drones au sein de ses forces armées.

Le secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine, Oleksiy Danilov, a déclaré à Reuters que les véhicules sans pilote qui s'écrasent sur leur cible et explosent - ce qu'on appelle les drones kamikazes - feront l'objet d'une attention particulière de la part de l'Ukraine en 2023.

James Rogers, spécialiste de la guerre des drones et professeur à l'université du Danemark du Sud, a déclaré que les capacités de l'Ukraine en matière de drones étaient encore inférieures à celles de la Russie et de ses drones kamikazes Shahed-136 de fabrication iranienne, que Moscou utilise depuis des mois pour cibler les installations énergétiques ukrainiennes.

L'Ukraine a reçu d'importantes quantités de drones de la part de ses partenaires, du Bayraktar TB2 turc équipé de missiles au drone de reconnaissance Black Hornet de fabrication norvégienne, qui pèse moins de 33 grammes.

Kiev est en train d'accélérer sa propre production. Selon Taras Chmut, spécialiste ukrainien de la défense, la production nationale de drones a été multipliée par trois ou quatre depuis le début de l'invasion de l'année dernière. Selon lui, la capacité de production du pays en la matière est de "plusieurs milliers" par an si le financement et l'approvisionnement en pièces détachées restent stables.

M. Chmut dirige une organisation non gouvernementale appelée Come Back Alive, qui affirme avoir collecté des dizaines de millions de dollars par crowdfunding pour fournir des équipements à l'armée, y compris des drones aériens. Il a ajouté que la taille de la flotte globale de drones de l'Ukraine avait augmenté de "dizaines de fois" depuis février 2022 en raison de nouvelles fournitures provenant à la fois de l'étranger et de l'Ukraine, ainsi que de celles données par des organisations telles que la sienne.

Reznikov a déclaré que l'Ukraine avait augmenté sa capacité de production de drones de "plusieurs fois" depuis l'invasion de la Russie en février de l'année dernière et qu'elle était désormais capable de fabriquer des drones fonctionnant dans les airs, sur terre et en mer. Le ministère de la défense a refusé de fournir des chiffres sur la production de drones.

LONGUE PORTÉE

L'un des domaines d'intérêt est le développement de drones aériens capables de parcourir de plus longues distances, a déclaré M. Reznikov. Kiev cherche à obtenir de ses alliés des missiles à plus longue portée, capables d'atteindre des cibles situées à plusieurs centaines de kilomètres, mais n'a pas obtenu gain de cause jusqu'à présent.

AeroDrone affirme que l'un de ses modèles, appelé Enterprise et basé sur le châssis d'un avion léger, peut voler à plus de 3 000 kilomètres dans certaines circonstances.

La société est dirigée par Dmytro Shymkiv et Yuriy Pederiy, qui se sont rencontrés alors qu'ils travaillaient dans les bureaux de Microsoft à Kiev, où M. Shymkiv a été promu directeur national et M. Pederiy responsable d'un département important.

Ils ont indiqué que leurs contrats militaires limitent strictement ce que l'entreprise peut divulguer, mais ils ont précisé que l'Enterprise et un autre modèle appelé Discovery peuvent être utilisés pour une grande variété d'objectifs tactiques grâce à des charges utiles de 300 kilogrammes et 80 kilogrammes, respectivement. Un avion de la société peut coûter entre 150 000 et 450 000 dollars selon le modèle et la configuration, qui peut inclure des caractéristiques telles qu'un système anti-brouillage pour contrer l'interférence des signaux russes.

Lors d'une visite de l'atelier d'AeroDrone fin février, des ingénieurs en blouse bleue s'affairaient autour de la carcasse métallique d'un avion léger qui constitue le squelette du drone Enterprise. "Il peut transporter 200 kg sur 1 200 km", a déclaré M. Shymkiv à propos de l'Enterprise.

En montrant le cockpit qui a été conçu pour accueillir un pilote, il a ajouté : "Maintenant, ce sera le cockpit de l'avion : "Maintenant, ce sera la charge utile".

Le ministère de la défense a indiqué qu'AeroDrone avait conclu des contrats pour la fourniture de deux types de drones à longue portée, mais a refusé de divulguer d'autres détails.

Le ministère a refusé de préciser la portée maximale de la flotte actuelle de drones ukrainiens, mais une grande entreprise publique ukrainienne d'armement a annoncé en décembre qu'elle avait mené avec succès des essais pour un drone d'assaut doté d'une ogive de 75 kg et d'une portée de 1 000 km.

TERRITOIRE RUSSE

La portée et la puissance des drones ukrainiens sont des questions sensibles. La Russie a déclaré que certains drones ukrainiens avaient pu s'infiltrer derrière les lignes de front, même si les autorités ukrainiennes nient généralement toute responsabilité dans les activités présumées des drones sur le territoire russe.

En décembre, la Russie a déclaré que des drones ukrainiens avaient attaqué deux bases aériennes russes abritant des bombardiers à longue portée à l'intérieur de son propre territoire, tuant trois membres de l'armée de l'air russe.

Le ministère de la défense de Kiev a déclaré : "L'Ukraine n'a aucun lien avec les événements : "L'Ukraine n'a aucun lien avec les événements qui se déroulent sur le territoire russe.

Ces dernières semaines, les autorités russes ont fait état d'au moins six incidents au cours desquels des drones ont été abattus ou ont mené des attaques sur le territoire du pays, dont certains ont été publiquement imputés à l'Ukraine.

Interrogé par Reuters pour savoir si l'Ukraine utilise des drones pour frapper des cibles en Russie, le ministre de la défense a répondu : "Tout ce qui se passe sur le territoire de la Russie est une question qui ne concerne que la Russie. L'Ukraine n'est pas un État terroriste ni un agresseur.

S'exprimant sur les attaques en général, le chef du conseil de sécurité nationale Danilov a déclaré qu'en théorie, certaines frappes sur le sol russe pourraient être justifiables dans certaines circonstances.

"S'il existe une installation qui cause des dommages à notre pays [...], nous devons la détruire. Nous devons détruire ces installations. C'est la guerre", a déclaré M. Danilov à l'agence Reuters en février. "Et ce n'est pas notre faute si elle (la cible) se trouve sur le territoire de la Russie.

OBSTACLES À L'EXPANSION

L'expansion de la production nationale reste toutefois problématique. M. Chmut, spécialiste de la défense, a déclaré que l'un des obstacles à la production de masse était la dépendance à l'égard de pièces fournies par l'étranger, telles que les moteurs et les systèmes de communication. Lui et AeroDrone ont également indiqué que le passage des pièces à la douane peut être difficile.

Le processus d'obtention de la certification pour l'utilisation militaire a également posé problème. M. Reznikov a déclaré que le ministère avait rationalisé le processus, le réduisant à quelques semaines alors qu'il prenait auparavant jusqu'à deux ans.

M. Shymkiv, d'AeroDrone, a déclaré qu'une décision gouvernementale distincte assouplissant les réglementations sur les importations d'articles à double usage, y compris les drones et les pièces de drones, a facilité la vie des fabricants. Toutefois, il a ajouté qu'il restait des progrès à faire pour éliminer les obstacles bureaucratiques en général.

Le ministère de la défense a indiqué qu'il travaillait avec les fabricants nationaux de drones pour augmenter la capacité de production et standardiser la production afin de simplifier l'entretien et la formation.

M. Danilov, chef du Conseil national de sécurité, a reconnu que l'Ukraine dépendait d'autres pays pour l'approvisionnement en composants de drones de haute technologie.

"Nous essayons de répondre à nos besoins dans ce secteur avec la production nationale, mais nous sommes conscients qu'il est peu probable que nous soyons en mesure de répondre à tous les besoins", a-t-il déclaré.