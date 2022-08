L'Ukraine s'efforce de libérer la cargaison de blé détenue à destination de l'Égypte

Le navire, Emmakris III, a été retenu le mois dernier à la demande du procureur général d'Ukraine pour enquêter sur son propriétaire russe présumé, selon des documents judiciaires vus par Reuters.

"Nous travaillons en coordination avec toutes les autorités responsables en Ukraine et en Égypte, pour faire en sorte que ce navire soit autorisé à prendre la mer dès que possible", a déclaré l'envoyé spécial de l'Ukraine au Moyen-Orient, Maksym Subkh.

La cargaison d'environ 60 000 tonnes de blé ukrainien a été achetée par l'acheteur public égyptien de céréales, la General Authority for Supply Commodities (GASC), lors d'un appel d'offres en décembre pour une expédition en février, mais elle est bloquée au port de Chornomorsk depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février.

Le navire devait prendre la mer le mois dernier après que les Nations Unies et la Turquie aient négocié un accord pour relancer les exportations de céréales et d'engrais de la mer Noire, bloquées depuis le début de la crise.

La détention était due aux allégations selon lesquelles le navire appartient à une société russe impliquée dans "le financement d'une action visant à modifier les limites du territoire ou de la frontière d'État de l'Ukraine", indique l'ordonnance du tribunal.

La cargaison a été fournie à GASC par la société commerciale Olam, tandis que le fret a été fourni par la société commerciale GTCS, basée à Dubaï, qui a nié être propriétaire du navire dans une déclaration à Reuters le 10 août.

"L'Emmakris III a été affrété par nous pour transporter la cargaison de blé conformément aux termes de l'appel d'offres de GASC", a déclaré la société. "Le navire n'appartient pas et n'a jamais appartenu à une société russe".

Selon l'ordonnance du tribunal, le propriétaire enregistré du navire est la société Greater Bloom Limited, basée à Dubaï, mais les fonctionnaires ukrainiens pensent que le véritable propriétaire est une société russe.

La société que les fonctionnaires ukrainiens prétendent être le véritable propriétaire n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L'Égypte, habituellement le plus grand importateur de blé au monde, dépendait fortement des expéditions de blé de la mer Noire qui ont été perturbées par l'invasion russe du 24 février pour son programme de pain subventionné. Elle cherche maintenant à diversifier ses approvisionnements en blé, en achetant plus d'un million de tonnes en juillet par le biais d'appels d'offres et d'achats directs, dans le but de renforcer ses réserves stratégiques.

Le ministère égyptien de l'approvisionnement n'a pas répondu à une demande de commentaire.