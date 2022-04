L'Ukraine se dispute avec la Russie au sujet des pourparlers et affirme que Moscou ne réussit pas dans l'est du pays

L'Ukraine et la Russie ont échangé des accusations au sujet des pourparlers chancelants visant à mettre fin à une guerre qui en est à son troisième mois, alors que la Russie a pilonné des zones dans l'est du pays et que les législateurs américains ont promis un nouveau paquet massif d'armes pour Kiev.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, dans des remarques publiées tôt samedi, a déclaré que la levée des sanctions occidentales contre la Russie faisait partie des négociations de paix, qu'il a qualifiées de "difficiles" mais qui se poursuivent quotidiennement par liaison vidéo.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy, a déclaré à des journalistes polonais qu'il y avait de "fortes chances" que les pourparlers, qui n'ont pas eu lieu en personne depuis un mois, prennent fin en raison du "livre de jeu de la Russie sur le meurtre de personnes", selon l'agence de presse Interfax.

L'Ukraine accuse les troupes russes d'atrocités dans les zones proches de la capitale, Kiev, qu'elles avaient occupées. Moscou nie ces allégations.

Après avoir échoué à capturer la capitale au cours de l'assaut de neuf semaines qui a réduit les villes en ruines, tué des milliers de personnes et forcé 5 millions d'Ukrainiens à fuir à l'étranger, Moscou se concentre désormais sur l'est et le sud.

Les forces russes ont capturé la ville de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, et ont principalement occupé la ville portuaire de Mariupol, dans le sud-est du pays, où les Nations Unies s'efforcent d'évacuer les civils et les combattants retranchés dans une grande aciérie.

M. Lavrov a déclaré à l'agence de presse officielle chinoise Xinhua que 1,02 million de personnes avaient été évacuées d'Ukraine vers la Russie depuis le début de l'invasion le 24 février. L'Ukraine affirme que des milliers de personnes ont été emmenées en Russie contre leur gré.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les affirmations des deux parties.

M. Lavrov a déclaré que les personnes évacuées comprenaient 120 000 étrangers et personnes provenant des régions séparatistes de l'Ukraine soutenues par la Russie - les républiques populaires de Donetsk et de Louhansk que la Russie a reconnues comme indépendantes juste avant que le président Vladimir Poutine n'annonce l'invasion.

DES PERTES COLOSSALES

Moscou qualifie la guerre d'"opération militaire spéciale" pour désarmer et "dénazifier" l'Ukraine, défendre les russophones contre la persécution et empêcher les États-Unis d'utiliser le pays pour menacer la Russie.

L'Ukraine rejette les allégations de persécution de Poutine et affirme qu'elle se bat contre un accaparement de terres non provoqué pour s'emparer entièrement de Donetsk et Luhansk, qui forment la région de Donbas.

La Grande-Bretagne et les États-Unis ont exprimé leur soutien à l'Ukraine dans les pourparlers de paix mais affirment qu'il est vital de continuer à armer Kiev. Jeudi, le président Joe Biden a demandé au Congrès américain une nouvelle aide de 33 milliards de dollars, dont plus de 20 milliards en armes.

Ce financement a reçu le soutien bipartite du Congrès. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a déclaré qu'elle espérait faire passer le paquet "dès que possible".

L'Ukraine reconnaît avoir perdu le contrôle de certaines villes et villages de l'est, mais affirme que les gains de Moscou ont coûté cher à une force déjà usée par sa défaite près de la capitale.

"Nous avons de sérieuses pertes mais celles des Russes sont beaucoup, beaucoup plus importantes", a déclaré le conseiller présidentiel ukrainien Oleksiy Arestovych, sans donner plus de détails. "Ils ont des pertes colossales".

La Russie pilonne toute la ligne de front de Donetsk avec des roquettes, de l'artillerie, des bombes de mortier et des avions, en partie pour empêcher les troupes ukrainiennes de se regrouper, selon des responsables ukrainiens.

L'armée ukrainienne a déclaré que la Russie se préparait à des offensives dans les zones de Lyman à Donetsk et de Sievierodonetsk et Popasna à Luhansk. Dans le sud, elle a déclaré que la Russie "continuait à se regrouper, à augmenter l'efficacité des tirs et à améliorer sa position."

Le ministère russe de la défense a déclaré que ses forces avaient frappé des sites de stockage d'armes ukrainiens, des bastions de pelotons, des positions d'artillerie et des drones. La Russie a déclaré qu'un sous-marin diesel en mer Noire avait frappé des cibles militaires avec des missiles de croisière Kalibr, le premier rapport de telles frappes depuis un sous-marin.

C'EST INDESCRIPTIBLE

La Russie a déclaré que ses missiles de haute précision à longue portée avaient détruit les installations de production d'une usine de fusées à Kiev.

L'Ukraine affirme que cette attaque a frappé jeudi un immeuble résidentiel, blessant des civils et tuant un producteur de Radio Free Europe/Radio Liberty, soutenue par les États-Unis.

Le corps du producteur, Vira Hyrych, a été retrouvé dans les décombres du bâtiment, a déclaré le radiodiffuseur.

Les responsables occidentaux ont déclaré que la Russie avait subi moins de pertes après avoir réduit l'ampleur de son invasion, mais que les chiffres étaient encore "assez élevés".

Samedi, le ministère de la défense britannique a déclaré : "Les lacunes de la coordination tactique russe demeurent." La Russie a été contrainte de fusionner et de redéployer des unités épuisées et disparates provenant d'avancées ratées dans le nord-est de l'Ukraine, a-t-il déclaré dans un bulletin quotidien.

Les combats les plus sanglants et la pire catastrophe humanitaire ont eu lieu à Marioupol, réduite à un terrain vague par deux mois de bombardements et de siège russes. L'Ukraine affirme qu'il reste 100 000 civils dans la ville.

Dans les quartiers de Mariupol désormais tenus par les troupes russes, des secouristes récupéraient des corps dans les rues. Ceux qui sont restés parmi les ruines détruites se souviennent de leur peur.

"Nous avions faim, l'enfant pleurait, lorsque les obus Grad (lance-roquettes multiples) frappaient près de la maison", a déclaré à Reuters Viktoria Nikolayeva, 54 ans, en larmes, qui a survécu à la bataille avec sa famille dans un sous-sol.

"Nous pensions, ça y est, c'est la fin".

Un combattant ukrainien s'est montré optimiste quant au sauvetage des blessés et des autres soldats de l'usine, bien que les précédentes tentatives d'évacuation aient échoué.

"Je crois vraiment que tous les défenseurs de Mariupol - les troupes qui sont restées ici, les blessés et les vivants - que nous serons en mesure de sauver la vie de ces héros", a déclaré le capitaine Sviatoslav Palamar.