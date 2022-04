L'Ukraine se prépare à l'assaut russe et appelle à davantage de soutien

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a poursuivi sa campagne inlassable pour susciter le soutien international et rallier ses compatriotes, prévenant que la semaine à venir serait importante et tendue.

"La Russie aura encore plus peur. Elle aura peur de perdre. Elle aura peur de devoir reconnaître la vérité", a déclaré Zelenskiy dans une allocution vidéo diffusée tard dans la nuit.

"Les troupes russes passeront à des opérations encore plus importantes dans l'est de notre État. Ils peuvent utiliser encore plus de missiles contre nous, encore plus de bombes aériennes. Mais nous nous préparons à leurs actions. Nous répondrons."

Des sirènes de raid aérien ont été entendues dans toute l'Ukraine tôt lundi.

"Il est probable que l'ennemi, afin de perturber l'approvisionnement en marchandises des lieux d'hostilités, continuera à frapper les installations d'infrastructure de transport en Ukraine afin de les détruire ou de les mettre hors service", a déclaré l'état-major général des forces armées ukrainiennes.

Les forces russes poursuivent leur offensive pour établir un contrôle total sur la ville méridionale de Marioupol, cherchant à prendre d'assaut une usine sidérurgique et le port maritime, a-t-il ajouté.

La Russie pourrait également mener des actions provocatrices dans la région de Transnistrie, en République de Moldavie, afin d'accuser l'Ukraine d'agression contre un État voisin, a déclaré l'état-major, sans fournir de preuves.

Serhiy Gaidai, le gouverneur de la région de Luhansk, dans l'est de l'Ukraine, a déclaré que des infrastructures, y compris des magasins d'alimentation, avaient été ciblées par des "informateurs" russes, également sans fournir de preuves. Reuters n'a pas pu confirmer ces affirmations.

Le chancelier autrichien Karl Nehammer a déclaré qu'il rencontrerait Poutine lundi à Moscou pour la première rencontre en tête-à-tête du dirigeant russe avec un homologue de l'Union européenne depuis le début de l'invasion russe le 24 février.

"Nous sommes militairement neutres, mais (avons) une position claire sur la guerre d'agression russe contre l'#Ukraine", a écrit Nehammer au sujet de l'Autriche sur Twitter https://twitter.com/karlnehammer/status/1513193093784297476. "Elle doit cesser ! Il faut des corridors humanitaires, un cessez-le-feu et une enquête complète sur les crimes de guerre."

L'invasion de la Russie a forcé environ un quart des 44 millions d'habitants de l'Ukraine à quitter leurs maisons, transformé les villes en décombres et tué ou blessé des milliers de personnes.

Elle n'a réussi à prendre aucune grande ville, mais l'Ukraine affirme que Moscou a rassemblé ses forces dans l'est du pays en vue d'une offensive majeure et a exhorté la population à fuir.

Une série de puissantes explosions ont été entendues dans la ville de Kharkiv, au nord-est de l'Ukraine, et à Mykolaiv, près de la mer Noire, dans le sud du pays, ont rapporté les médias ukrainiens dimanche.

Plus tôt, des missiles ont détruit l'aéroport de la ville de Dnipro, a déclaré Valentyn Reznichenko, gouverneur de la région centrale de Dnipropetrovsk.

Le ministère russe de la défense a déclaré que des missiles de haute précision avaient détruit le quartier général du bataillon ukrainien de Dnipro dans la ville de Zvonetsky.

Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement ces rapports.

APPELS D'ARMES

Depuis l'invasion de la Russie, M. Zelenskiy a lancé un appel aux puissances occidentales pour qu'elles fournissent davantage d'aide en matière de défense et qu'elles punissent Moscou par des sanctions plus sévères, notamment des embargos sur ses exportations d'énergie.

Le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, a déclaré à ABC News : "Nous allons fournir à l'Ukraine les armes dont elle a besoin pour repousser les Russes et les empêcher de prendre plus de villes et de villages."

M. Zelenskiy a déclaré qu'il avait confiance dans ses propres forces armées, mais "malheureusement, je n'ai pas la certitude que nous recevrons tout ce dont nous avons besoin" de la part des États-Unis.

"Ils doivent fournir des armes à l'Ukraine comme s'ils se défendaient eux-mêmes et défendaient leur propre peuple", a déclaré Zelenskiy dans une interview diffusée dans l'émission "60 Minutes" de CBS. "Ils doivent comprendre cela. S'ils n'accélèrent pas, il sera très difficile pour nous de résister à cette pression."

M. Zelenskiy a déclaré plus tôt sur Twitter qu'il s'était entretenu au téléphone avec le chancelier allemand Olaf Scholz au sujet de sanctions supplémentaires, ainsi que d'une défense et d'un soutien financier accrus pour son pays. M. Zelenskiy a également discuté avec des responsables ukrainiens des propositions de Kiev concernant un nouveau train de sanctions de l'UE, a indiqué son bureau.

Vendredi, l'UE a interdit les importations de charbon russe parmi d'autres produits, mais n'a pas encore touché aux importations de pétrole et de gaz en provenance de Russie.

MORTS CIVILES

Le nombre croissant de victimes civiles a déclenché une vaste condamnation internationale et de nouvelles sanctions.

Ludmila Zabaluk, chef du département du village de Dmytriv, au nord de la capitale Kiev, a déclaré que des dizaines de corps de civils avaient été retrouvés dans la région.

"Il y avait plus de 50 personnes mortes. Ils les ont abattus à courte distance. Il y a une voiture où un enfant de 17 ans a été brûlé, il ne reste que des os. Une femme avait la moitié de sa tête arrachée. Un peu plus loin, un homme couché près de sa voiture a été brûlé vif."

Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement ces rapports.

Moscou a rejeté les accusations de crimes de guerre portées par l'Ukraine et les pays occidentaux. Elle a nié à plusieurs reprises avoir ciblé des civils dans ce qu'elle appelle une "opération spéciale" visant à démilitariser et "dénazifier" son voisin du sud. L'Ukraine et les pays occidentaux ont rejeté ces accusations comme étant un prétexte sans fondement pour la guerre.

Dimanche, la Banque mondiale a prévu que la guerre entraînerait un effondrement de 45 % de la production économique de l'Ukraine cette année, la moitié de ses entreprises étant fermées, les exportations de céréales étant pour la plupart interrompues par le blocus naval russe et les destructions rendant l'activité économique impossible dans de nombreuses régions.

La banque a prévu que le PIB de la Russie se contracterait de 11,2 % cette année en raison des sanctions occidentales punitives. (Cette histoire corrige l'orthographe dans dateline)