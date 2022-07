L'Ukraine se prépare à reprendre les exportations de céréales

par Natalia Zinets

KYIV, 24 juillet (Reuters) - L'Ukraine poursuivait dimanche ses préparatifs en vue de la réouverture des ports ukrainiens de la mer Noire pour la reprise des exportations de céréales, au lendemain d'une frappe russe sur Odessa.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a condamné des attaques "barbares", qui, selon lui, jettent le doute sur le respect de l'accord conclu vendredi sous l'égide de la Turquie et des Nations unies pour la reprise des exportations ukrainiennes de céréales.

Le ministre ukrainien des Infrastructures, Oleksandr Koubrakov, a toutefois indiqué que les préparatifs en vue de la reprise des exportations se poursuivaient.

La chaîne de télévision officielle ukrainienne, Suspilne, a expliqué que les missiles n'avaient pas provoqué de dégât majeur dans le port, citant l'armée ukrainienne.

L'accord signé par Moscou et Kyiv avait été salué comme une percée diplomatique qui permettrait de ralentir la hausse des prix des denrées alimentaires. Aucun signe ne semblait toutefois indiquer une accalmie des combats, alors que le conflit est entré dimanche dans son sixième mois.

Bien que les combats se concentrent désormais dans la région orientale du Donbass, frontalière de la Russie, Volodimir Zelensky a déclaré dans une vidéo diffusée tard samedi soir que les soldats ukrainiens avançaient "pas à pas" dans la région occupée de Kherson, à l'intérieur de l'Ukraine.

Les Nations unies, l'Union européenne, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Italie ont fermement condamné le bombardement d'Odessa.

Le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, a déclaré que des responsables russes avaient dit à leurs homologues turcs que la Russie n'avait "rien à voir" avec le bombardement.

Les frappes n'ont été mentionnées ni dans un communiqué diffusé par le ministère russe de la Défense, ni dans le compte-rendu quotidien de l'armée russe. Le ministère n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Selon l'armée ukrainienne, la Russie a tiré plusieurs missiles de croisière Kalibr contre le port, deux missiles ayant été abattus par les forces de défense anti-aérienne; deux autres ayant touché l'infrastructure du port.

"Il y a malheureusement des blessés. Les infrastructures portuaires ont été endommagées", a déclaré le gouverneur de la région d'Odessa, Maksym Martchenko.

Oleksandr Koubrakov a néanmoins écrit sur Facebook: "Nous continuons les préparatifs pour la reprise des exportations de céréales".

L'accord conclu entre la Russie et l'Ukraine doit permettre la relance des exportations via des couloirs maritimes sécurisés, trois ports étant principalement concernés : Odessa, Tchernomorsk et Ioujni.

(Avec la contribution de Tom Balmforth et des rédactions de Reuters, rédigé par Jacob Gronholt-Pedersen, Matt Spetalnick et Simon Cameron-Moore; version française Camille Raynaud)