L'Ukraine se prépare à un nouvel assaut russe, l'Occident se prépare à une aggravation de la crise énergétique

L'état-major ukrainien a déclaré que les bombardements à travers le pays équivalaient à des préparatifs pour une intensification des hostilités, la Russie cherchant à s'emparer de la province de Donetsk et à contrôler l'ensemble du cœur industriel ukrainien de Donbas.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré que la Russie avait effectué 34 frappes aériennes depuis samedi, dont l'une a touché un appartement de cinq étages, tuant 31 personnes et en piégeant des dizaines.

Moscou nie avoir ciblé des civils, mais de nombreuses villes et villages ukrainiens ont été laissés en ruines. Et le coût humain de l'invasion de la Russie, le plus grand conflit en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale et qui en est maintenant à son cinquième mois, augmente.

La Russie a déclaré qu'une attaque ukrainienne contre la ville de Nova Kakhovka, tenue par les Russes dans la région de Kherson, a fait un nombre inconnu de victimes.

"Très malheureusement, certaines personnes sont mortes, il y a un grand nombre de blessés, plusieurs dizaines de personnes se sont retrouvées sans domicile", a déclaré l'agence de presse russe TASS citant Volodymyr Leontyev, qu'elle a décrit comme le chef de l'administration militaro-civile du district de Kakhovka.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les récits des champs de bataille.

Poutine a envahi l'Ukraine le 24 février, affirmant qu'il s'agissait d'une "opération militaire spéciale" visant à démilitariser son voisin et à le débarrasser de dangereux nationalistes. Kiev et l'Occident affirment qu'il s'agissait d'une appropriation impérialiste du territoire par Poutine.

Après l'échec de Poutine à prendre rapidement la capitale Kiev, ses forces se sont tournées vers le Donbas, dont les deux provinces, Donetsk et Louhansk, sont partiellement contrôlées par les séparatistes soutenus par la Russie depuis 2014.

Poutine vise à remettre le contrôle du Donbas aux séparatistes et a assoupli lundi les règles permettant aux Ukrainiens d'acquérir la citoyenneté russe...

AGGRAVATION DE LA CRISE ÉNERGÉTIQUE

Les alliés de l'Ukraine lui ont fourni des armes et imposé des sanctions sévères à Moscou. En retour, Moscou a utilisé ses vastes réserves de pétrole et de gaz pour financer son trésor de guerre.

Cependant, des lignes de faille commencent à apparaître parmi les alliés de Kiev, alors que les pays sont confrontés à la flambée des prix de l'énergie et des denrées alimentaires et à une inflation croissante.

Le prix mondial du pétrole pourrait bondir de 40 % pour atteindre environ 140 dollars le baril si une proposition de plafonnement du prix du pétrole russe n'est pas adoptée, a déclaré mardi un haut responsable du Trésor américain.

L'objectif est de fixer le prix à un niveau qui couvre le coût marginal de production de la Russie afin d'inciter Moscou à continuer à exporter du pétrole, mais pas assez élevé pour lui permettre de financer sa guerre contre l'Ukraine, a déclaré le responsable.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, discutera de la mise en œuvre de la proposition américaine de plafonnement des prix et de l'évolution de l'économie mondiale avec le ministre japonais des Finances, Shunichi Suzuki, lorsqu'ils se rencontreront plus tard dans la journée de mardi, a indiqué le responsable.

Alors que l'Union européenne se prépare à imposer un embargo progressif sur le pétrole russe et à interdire l'assurance maritime pour tout pétrolier transportant du pétrole russe, une mesure qui devrait être suivie par la Grande-Bretagne, Mme Yellen considère le plafonnement comme un moyen de maintenir l'écoulement du pétrole et d'éviter une nouvelle flambée des prix qui pourrait entraîner une récession.

La dépendance de l'Europe à l'égard de l'énergie russe préoccupait les décideurs politiques et les entreprises alors que le plus grand gazoduc transportant du gaz russe vers l'Allemagne entamait 10 jours de maintenance annuelle. Les gouvernements, les marchés et les entreprises craignent que la fermeture ne soit prolongée à cause de la guerre.

Alors que le ministre russe des Finances, Anton Siluanov, dans une interview publiée lundi dans un journal, a fortement soutenu une proposition du producteur de gaz Gazprom d'étendre son programme "roubles contre gaz" pour le gaz de pipeline afin d'inclure le gaz naturel liquéfié (GNL).

Toutefois, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré aux journalistes qu'aucune décision n'avait été prise ni aucun ordre préparé concernant une telle mesure.

En mars, Poutine a déclaré que les "pays inamicaux" devraient payer le gaz russe en roubles, après que la Russie ait été coupée du système financier mondial. Un certain nombre des plus gros clients de Gazprom en Europe ont été coupés après avoir refusé de coopérer avec le système de paiement en roubles pour le gaz.

Dans un effort pour réduire les prix mondiaux des denrées alimentaires, l'Occident vise à rouvrir les ports ukrainiens de la mer Noire, qui, selon lui, sont fermés par un blocus russe, stoppant les exportations de l'une des principales sources de céréales du monde et menaçant d'exacerber la faim dans le monde.

Le président turc Tayyip Erdogan, qui a proposé sa médiation sur la question des céréales, en a discuté avec Poutine par téléphone. Le Kremlin a déclaré que les discussions ont eu lieu dans la perspective d'un sommet russo-turc prévu dans un avenir proche.

Un sommet avec Erdogan serait le premier face-à-face de Poutine avec un dirigeant d'un pays de l'OTAN depuis l'invasion, et s'il avait lieu en Turquie, ce serait également son premier voyage en dehors du territoire de l'ancienne Union soviétique.