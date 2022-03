L'Ukraine se prépare à une nouvelle offensive russe dans l'est, selon Zelenskiy

L'invasion de son voisin par la Russie, qui en est maintenant à sa cinquième semaine, a chassé environ un quart des Ukrainiens de leurs foyers et porté les tensions russo-occidentales à leur pire niveau depuis la guerre froide.

La résistance acharnée des forces ukrainiennes a empêché la Russie de s'emparer de toute grande ville, y compris Kyiv, où une colonne armée russe a été retenue pendant des semaines. Lors des pourparlers de paix qui se sont déroulés cette semaine à Istanbul, la Russie a déclaré qu'elle réduirait ses opérations près de Kiev et de la ville septentrionale de Tchernihiv afin d'instaurer la confiance.

Mais l'Ukraine et ses alliés occidentaux, dont les États-Unis, ont rejeté l'engagement de la Russie comme un stratagème pour endiguer ses pertes et se préparer à d'autres attaques. La Russie affirme que ses forces se regroupent pour se concentrer sur la "libération" de la région séparatiste orientale de Donbas.

Dans une allocution vidéo diffusée tôt le matin, M. Zelenskiy a fait référence aux mouvements des troupes russes qui s'éloignent de Kiev et de Tchernihiv et a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'un retrait mais plutôt de "la conséquence du travail de nos défenseurs".

Zelenskiy a ajouté que l'Ukraine voit "un renforcement des forces russes pour de nouvelles frappes sur le Donbas et nous nous y préparons."

Moscou a cultivé des liens étroits avec les séparatistes pro-russes qui contrôlent des pans entiers de la région de Donbas, qui englobe deux "républiques populaires" autoproclamées que la Russie dit aider à libérer du contrôle ukrainien.

Le dirigeant de la République populaire de Donetsk, Denis Pushilin, a déclaré mercredi que les opérations offensives s'intensifiaient.

"Nous sommes bien conscients que plus il nous faudra du temps pour libérer notre territoire, ces localités qui sont maintenant sous le contrôle de l'Ukraine, plus il y aura de victimes et de destruction", a-t-il déclaré.

Donetsk comprend la ville portuaire assiégée de Mariupol, qui a connu certains des combats et des bombardements les plus violents de la guerre et où quelque 170 000 personnes sont piégées avec peu de nourriture et d'eau.

"Nous cuisinons ce que nous trouvons chez les voisins. Un peu de chou, un peu plus de pommes de terre, nous avons trouvé du concentré de tomates, un peu de betterave", a déclaré Viktor, ancien ouvrier sidérurgique de Mariupol. Ils cuisinent à l'aide d'un barbecue rudimentaire et dorment dans un sous-sol, qu'il appelle leur "oasis de paix".

Les forces russes ont pris la moitié de la ville portuaire stratégique, a déclaré mercredi un conseiller de Zelenskiy.

La Russie affirme qu'elle mène une "opération spéciale" pour désarmer et "dénazifier" son voisin. Les pays occidentaux affirment que l'invasion de Moscou n'a absolument pas été provoquée.

POURPARLERS DE PAIX

Le sort de la région sud-est de Donbas, que la Russie exige que l'Ukraine cède aux séparatistes, a été un sujet de discussion lors des pourparlers de paix qui se sont tenus mardi dans un palais d'Istanbul. Un haut négociateur ukrainien a déclaré que les pourparlers reprendront en ligne vendredi.

L'Ukraine a cherché un cessez-le-feu sans faire de compromis sur le territoire ou la souveraineté, bien qu'elle ait proposé d'adopter un statut neutre en échange de garanties de sécurité. La Russie s'oppose à ce que l'Ukraine rejoigne l'alliance militaire de l'OTAN dirigée par les États-Unis, et a cité son adhésion potentielle comme une raison de l'invasion.

Les sanctions occidentales imposées à la Russie pour la punir de son invasion ont largement isolé son économie du commerce mondial, mais Moscou reste le plus grand fournisseur de pétrole et de gaz à l'Europe.

Cherchant à exercer son influence, la Russie a exigé que les paiements de pétrole et de gaz soient effectués en roubles d'ici vendredi, faisant craindre des pénuries d'énergie et renforçant les risques de récession en Europe. L'Allemagne a averti d'une possible situation d'urgence si la Russie coupe les approvisionnements.

Evoquant un compromis potentiel, le président russe Vladimir Poutine a dit au chancelier allemand Olaf Scholz que les paiements pourraient être effectués en euros et envoyés à Gazprombank, qui convertirait l'argent en roubles, a déclaré un porte-parole du gouvernement allemand.

"Scholz n'a pas accepté cette procédure au cours de la conversation, mais a demandé des informations écrites pour mieux comprendre la procédure", a déclaré le porte-parole.

Gazprombank, l'un des principaux canaux de paiement pour le pétrole et le gaz russes, n'est pas soumis aux sanctions de l'UE.

Mais les restrictions mondiales sur les exportations vers la Russie en raison de son invasion ont entraîné la fermeture d'un constructeur automobile, l'arrêt des travaux sur les chars d'assaut et la coupure de l'accès d'un fabricant russe d'ordinateurs aux circuits utilisés dans les équipements de communication, a déclaré un responsable américain.

"La nécessité a amené cette collaboration sans précédent sur les contrôles des exportations et d'autres mesures qui ont un impact significatif sur la guerre de Poutine", a déclaré Thea Kendler, un fonctionnaire du ministère américain du Commerce.

La Russie affirme que l'Occident a effectivement déclaré la guerre économique à la Russie et qu'elle va donc maintenant se tourner vers l'Est, loin de l'Europe, pour construire un partenariat avec la Chine.

Le chef du service d'espionnage britannique GCHQ a déclaré qu'il y avait des risques pour la Russie et la Chine à s'aligner trop étroitement.

"La Russie comprend qu'à long terme, la Chine deviendra de plus en plus forte militairement et économiquement", a déclaré Jeremy Fleming dans un discours à Canberra.

"Certains de leurs intérêts entrent en conflit ; la Russie pourrait être évincée de l'équation", a ajouté Fleming.