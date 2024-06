Vétéran de la révolution ukrainienne de 2014 qui combat aujourd'hui les forces russes, Yehor Sobolev connaît mieux que quiconque le prix à payer pour l'adhésion de Kiev à l'Union européenne, qui dure depuis dix ans.

Ayant soutenu des réformes difficiles en tant que législateur après le soulèvement en faveur de la démocratie il y a dix ans, il affirme qu'il observera fièrement depuis le front l'ouverture des négociations officielles d'adhésion mardi.

"Nous, Ukrainiens, savons comment réaliser nos rêves", a déclaré ce commandant adjoint d'une unité spéciale de l'armée, âgé de 47 ans.

Le lancement des pourparlers, bien qu'essentiellement cérémoniel, constitue une étape importante pour une nation qui a fait couler le sang et a mené à bien les réformes nécessaires à son adhésion à l'UE.

"L'Ukraine revient en Europe, à laquelle elle appartient depuis des siècles, en tant que membre à part entière de la communauté européenne", a déclaré le président Volodymyr Zelenskiy vendredi.

Kiev a déposé sa demande d'adhésion à l'UE quelques jours après l'invasion totale de la Russie en février 2022. Elle considère l'adhésion comme une validation de sa lutte pour l'adoption des valeurs européennes.

Le processus d'adhésion est désormais long et le pays doit réorganiser sa bureaucratie, qui comporte encore des vestiges de l'époque soviétique.

La tâche sera compliquée par la guerre avec la Russie qui n'a pas de fin en vue, les villes ukrainiennes étant sous la menace constante des frappes aériennes russes qui ont tué de nombreux civils et soldats, forcé des millions de personnes à quitter leur foyer et endommagé des infrastructures critiques et énergétiques.

À bien des égards, l'histoire de Sobolev illustre la trajectoire de l'Ukraine au cours de la dernière décennie.

Il a été l'un des principaux acteurs de la révolution de Maïdan, qui a renversé un dirigeant soutenu par la Russie à la suite de manifestations déclenchées par le non-respect de sa promesse de resserrer les liens avec l'Union européenne.

Par la suite, M. Sobolev a travaillé à l'élaboration d'une législation qui a constitué le fondement de l'infrastructure ukrainienne de lutte contre la corruption, essentielle pour obtenir l'aide financière et le soutien nécessaires à l'intégration de Kiev dans l'Union européenne.

Il a également coécrit une loi visant à effacer les traces de l'héritage soviétique de l'Ukraine et de l'influence russe en ouvrant la voie au changement de nom de milliers de rues, de villes et de villages, et à l'enlèvement de monuments.

En 2021, M. Sobolev a revêtu un uniforme et est passé du statut de simple soldat ukrainien à celui d'officier, alors que la Russie élargissait une guerre qui, selon Kiev, a commencé en 2014 après que Moscou s'est emparé de la péninsule de Crimée et a alimenté une insurrection dans l'est du pays.

Les hauts fonctionnaires corrompus avec lesquels nous avons traité sur le Maïdan sont les mêmes types de dirigeants du "monde russe" que (le président Vladimir) Poutine", a-t-il déclaré.

"Pour moi, il s'agit donc d'une seule et même guerre.

UN LONG CHEMIN À PARCOURIR

Les négociations d'adhésion devraient débuter lors d'une réunion ministérielle à Luxembourg mardi, quelques jours avant que la Hongrie, qui entretient des liens plus étroits avec la Russie que d'autres États membres, ne prenne la présidence tournante de l'UE pour six mois.

L'Ukraine a franchi les premiers obstacles à l'adhésion en décembre en montrant des progrès dans la lutte contre la corruption et la reconstruction de son système judiciaire, entre autres domaines jugés fondamentaux par l'UE.

Elle doit à présent élaborer un plan plus détaillé pour obtenir des résultats durables, qui seront mesurés à l'aide d'une série de critères, a déclaré Leonid Litra, du New Europe Centre, un groupe de réflexion situé à Kiev.

Elle passera ensuite à des domaines allant de l'agriculture à la fiscalité, en passant par la lutte contre le changement climatique.

"Si vous voulez avoir un processus prévisible et basé sur le mérite, vous devez avoir une liste de tâches très claire", a-t-il déclaré.

M. Sobolev, père de quatre enfants, sait que le chemin à parcourir ne sera pas facile, citant les vieilles mentalités qui sont encore fermement enracinées dans certaines parties du gouvernement.

Mais les Ukrainiens devraient devenir "des étudiants beaucoup plus sérieux" en matière de bonne gouvernance à mesure que la perspective de rejoindre le bloc des 27 nations se rapproche, a-t-il déclaré.

"En ce sens, la guerre oblige une société à grandir", a-t-il déclaré.