L'Ukraine se retire de la ville meurtrie de Lysychansk ; la Russie revendique une victoire majeure.

L'Ukraine a déclaré dimanche que le retrait tactique permettrait de sauver la vie de ses soldats qui se regrouperaient, pour lancer une contre-offensive avec l'aide d'armes occidentales à longue portée.

Mais Moscou a déclaré que la prise de Lysychansk moins d'une semaine après avoir pris la ville voisine de Sievierdonetsk signifiait qu'elle avait "libéré" Louhansk. Elle a déclaré qu'elle donnerait Luhansk à la République populaire de Luhansk autoproclamée et soutenue par la Russie, dont elle a reconnu l'indépendance à la veille de la guerre.

L'attention du champ de bataille se porte désormais sur la région voisine de Donetsk, où Kiev contrôle toujours des pans entiers de territoire.

"Si les commandants de notre armée retirent des gens de certains points du front, où l'ennemi a le plus grand avantage en termes de puissance de feu, et cela s'applique également à Lysychansk, cela ne signifie qu'une chose", a déclaré Zelenskiy dans sa vidéo nocturne de dimanche.

"Que nous reviendrons grâce à nos tactiques, grâce à l'augmentation de la fourniture d'armes modernes."

Zelenskiy a déclaré que la Russie concentrait sa puissance de feu sur le front de Donbas, mais que l'Ukraine riposterait avec des armes à longue portée telles que les lance-roquettes HIMARS fournis par les États-Unis.

"Le fait que nous protégions la vie de nos soldats, de notre peuple, joue un rôle tout aussi important. Nous reconstruirons les murs, nous reconquerrons les terres, et les gens doivent être protégés avant tout", a déclaré Zelenskiy.

Depuis l'abandon d'un assaut sur la capitale Kiev, la Russie a concentré son opération militaire sur le cœur industriel de Donbas qui comprend les régions de Luhansk et de Donetsk, où les proxies séparatistes soutenus par Moscou combattent l'Ukraine depuis 2014.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, a informé le président Vladimir Poutine que Louhansk avait été "libérée", a déclaré le ministère de la Défense, après que la Russie ait déclaré plus tôt que ses forces avaient capturé des villages autour de Lysychansk et encerclé la ville.

Le commandement militaire ukrainien a déclaré que ses forces avaient été contraintes de se retirer de la ville.

"La poursuite de la défense de la ville entraînerait des conséquences fatales. Afin de préserver la vie des défenseurs ukrainiens, la décision a été prise de se retirer", a-t-il déclaré dans une déclaration sur les médias sociaux.

Les responsables ukrainiens, qui affirment que les références à la "libération" du territoire ukrainien sont de la propagande russe, avaient signalé des barrages d'artillerie intenses sur les zones résidentielles.

À l'ouest de Lysychansk, dans la région de Donetsk, au moins six personnes ont été tuées lorsque la ville ukrainienne de Sloviansk a été touchée par un puissant bombardement de lance-roquettes multiples dimanche, selon des responsables locaux.

UNE CAMPAGNE COÛTEUSE

Des milliers de civils ont été tués et des villes ont été rasées depuis l'invasion de la Russie le 24 février, Kiev accusant Moscou de viser délibérément les civils. Moscou le nie.

La Russie affirme que ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" en Ukraine vise à protéger les russophones des nationalistes. L'Ukraine et ses alliés occidentaux affirment qu'il s'agit d'un prétexte sans fondement pour une agression flagrante qui vise à s'emparer d'un territoire.

Alors que la Russie essaierait de présenter son avancée à Louhansk comme un moment important de la guerre, elle a coûté cher à l'armée russe, a déclaré Neil Melvin du groupe de réflexion RUSI basé à Londres.

"La position de l'Ukraine n'a jamais été qu'elle pouvait défendre tout cela. Ce qu'elle a essayé de faire, c'est de ralentir l'assaut russe et de causer un maximum de dégâts, tout en se préparant à une contre-offensive", a-t-il déclaré.

FRAPPES DE KHARKIV

Zelenskiy a déclaré que la Russie avait frappé "brutalement" Kharkiv, Kramatorsk et Sloviansk avec des attaques à la roquette, faisant six morts et 20 blessés dans la seule ville de Sloviansk.

Le ministère russe de la défense a également déclaré dimanche qu'il avait frappé l'infrastructure militaire de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine dans le nord-est, où un journaliste de Reuters a déclaré que les forces ukrainiennes avaient construit des fortifications après des bombardements nocturnes.

À l'extérieur d'une école de Kharkiv, certains résidents ont jeté des débris dans un grand cratère créé par un tir de roquette tôt le matin, tandis que d'autres se sont fait aider pour réparer les maisons endommagées.

"La femme a eu de la chance de se réveiller tôt le matin parce que le toit est tombé exactement là où elle dormait", a déclaré à Reuters un résident, Oleksii Mihulin.

À environ 70 km (44 miles) de Kharkiv, du côté russe de la frontière, la Russie a également signalé des explosions dimanche à Belgorod, qui, selon elle, ont tué au moins trois personnes et détruit des maisons.

"Le son était si fort que j'ai sauté, je me suis réveillé, j'ai eu très peur et j'ai commencé à crier", a déclaré à Reuters un habitant de Belgorod, ajoutant que les explosions se sont produites vers 3 heures du matin (0000 GMT).

Moscou a accusé Kiev de nombreuses attaques sur Belgorod et d'autres zones frontalières de l'Ukraine. Kiev n'a jamais revendiqué la responsabilité d'aucun de ces incidents.

BASE MILITAIRE TOUCHÉE

L'Ukraine a déclaré que son armée de l'air avait effectué une quinzaine de sorties "dans pratiquement toutes les directions des hostilités", détruisant du matériel et deux dépôts de munitions.

Dans la ville de Melitopol, dans le sud de l'Ukraine, occupée par la Russie, les forces ukrainiennes ont frappé une base logistique militaire avec plus de 30 frappes dimanche, a déclaré le maire en exil de la ville, Ivan Fedorov. Un officiel installé en Russie a confirmé que des frappes avaient touché la ville.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les rapports sur les champs de bataille.

L'Ukraine a demandé à plusieurs reprises une accélération des livraisons d'armes de la part de l'Occident, affirmant que ses forces sont lourdement désarmées.