L'Ukraine semble montrer sa capacité à frapper loin à l'intérieur de la Russie

Les autorités de la ville russe de Koursk, située à environ 90 km (60 miles) au nord de la frontière ukrainienne, ont publié des images de fumée noire au-dessus d'un aérodrome après la dernière frappe de mardi. Le gouverneur a déclaré qu'un réservoir de stockage de pétrole avait pris feu, mais qu'il n'y avait pas de victimes.

Lundi, la Russie a déclaré avoir été frappée à des centaines de kilomètres de l'Ukraine par ce qu'elle disait être des drones de l'ère soviétique - sur la base aérienne d'Engels, qui abrite la flotte de bombardiers stratégiques russes, et à Riazan, à quelques heures de route de Moscou.

L'Ukraine n'a pas directement revendiqué la responsabilité des frappes, mais les a néanmoins célébrées.

Tard mardi, des sirènes ont retenti sur le territoire de l'aérodrome d'Engels, ont rapporté les agences de presse publiques russes, citant Evgueni Chpolsky, premier adjoint de l'administration du district d'Engels.

À Washington, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a répété la détermination de son pays à fournir à l'Ukraine les équipements dont elle a besoin pour se défendre, tout en affirmant qu'il n'a ni encouragé ni permis aux Ukrainiens de frapper à l'intérieur de la Russie.

Le ministère russe de la défense a déclaré que trois membres du service avaient été tués dans l'attaque de Riazan. Bien que les attaques aient frappé des cibles militaires, il les a qualifiées de terrorisme et a déclaré que l'objectif était de mettre hors d'état de nuire ses avions à long rayon d'action.

L'Ukraine ne reconnaît jamais publiquement la responsabilité des attaques à l'intérieur de la Russie. Interrogé sur les frappes, le ministre de la défense, Oleskiy Reznikov, a répété une blague de longue date en accusant l'imprudence avec les cigarettes. "Très souvent, les Russes fument dans des endroits où il est interdit de fumer", a-t-il déclaré.

Les dommages causés aux avions de guerre ont également provoqué la grogne des blogueurs militaires russes, dont les messages sur les médias sociaux peuvent fournir une fenêtre sur l'humeur en Russie sur le déroulement de la guerre.

PLAFONNEMENT DU PRIX DU PÉTROLE EN RUSSIE

Au moins 20 pétroliers faisant la queue au large de la Turquie risquent de subir de nouveaux retards pour passer des ports russes de la mer Noire à la Méditerranée, car les opérateurs s'efforcent d'adhérer aux nouvelles règles d'assurance turques ajoutées avant le plafonnement des prix du pétrole russe par le G7, selon des sources industrielles.

Les perturbations du trafic des pétroliers ne sont pas le résultat du plafonnement du prix du pétrole russe convenu par une coalition de pays du G7 et l'Australie, a déclaré un responsable du groupe.

Le plafond de prix de 60 dollars le baril a été imposé lundi à un niveau supérieur au prix actuel du brut Urals de la Russie, le deuxième plus grand exportateur de pétrole au monde.

Les pays du G7 et l'Australie seront occupés dans les semaines à venir à déterminer deux autres niveaux de plafonnement des prix des produits pétroliers raffinés russes qui devraient être en place d'ici le 5 février, a déclaré mardi à Reuters un responsable du Trésor américain.

"Je pense que le point est que nous avons tout le levier et tout le contrôle maintenant que nous avons été en mesure de fixer le plafond à 60 $", a déclaré le fonctionnaire. "Tout ajustement sera dans l'intérêt du G7 et sera dans l'intérêt de l'Ukraine, il sera dans l'intérêt de l'économie mondiale et ne sera pas dans l'intérêt de la Russie."

ZELENSKIY AVEC LES TROUPES

Pendant ce temps, sur les champs de bataille de l'est, du nord-est et du sud de l'Ukraine, les forces russes ont poursuivi leurs bombardements de villes et de villages, a indiqué l'armée ukrainienne dans son rapport de mardi soir.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a rendu visite aux troupes près des lignes de front dans l'est de l'Ukraine mardi. S'adressant plus tard aux militaires dans le palais présidentiel de la capitale Kiev, M. Zelenskiy a déclaré qu'il avait passé la journée avec les troupes à Donbas, théâtre des combats les plus intenses, et dans la région de Kharkiv, où les Ukrainiens ont repris des pans entiers de territoire occupé aux forces russes qui les ont envahis il y a plus de neuf mois.

"Des milliers d'Ukrainiens ont donné leur vie pour que vienne le jour où plus un seul soldat d'occupation ne restera sur notre terre et où tout notre peuple sera libre", a déclaré Zelenskiy, vêtu de son vert kaki caractéristique, à l'assemblée.