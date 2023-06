L'Ukraine a indiqué vendredi que l'essentiel de sa contre-offensive contre les forces russes était encore à venir, certaines troupes n'ayant pas encore été déployées et l'opération ayant jusqu'à présent pour but de "préparer le champ de bataille".

L'Ukraine affirme avoir repris huit villages au cours des premières étapes de son assaut le plus ambitieux depuis l'invasion totale de la Russie il y a 16 mois, mais le président Volodymyr Zelenskiy a déclaré cette semaine que les gains avaient été "plus lents que souhaités".

En ce qui concerne le rythme des avancées ukrainiennes, trois hauts fonctionnaires ont envoyé vendredi le signal le plus clair à ce jour, à savoir que la partie principale de la contre-offensive n'a pas encore commencé.

"Les opérations offensives des forces armées ukrainiennes se poursuivent dans un certain nombre de zones. Des opérations de formation sont en cours pour préparer le champ de bataille", a déclaré le conseiller présidentiel Mykhailo Podolyak sur Twitter.

"La contre-offensive n'est pas une nouvelle saison d'une série Netflix. Il n'est pas nécessaire de s'attendre à de l'action et d'acheter du pop-corn".

Le vice-ministre de la défense, Hanna Maliar, a déclaré que les "principaux événements" de la contre-offensive étaient "devant nous".

"Et le coup le plus dur est encore à venir. En effet, certaines des réserves - il s'agit de mises en scène - seront activées plus tard", a déclaré M. Maliar à la télévision ukrainienne.

Bien que les avancées dont l'Ukraine a fait état ce mois-ci constituent ses premiers gains substantiels sur le champ de bataille depuis sept mois, les forces ukrainiennes n'ont pas encore atteint les principales lignes de défense que la Russie a eu des mois pour préparer.

"Je tiens à dire que notre force principale n'a pas encore été engagée dans les combats et que nous sommes en train de chercher, de sonder les points faibles des défenses ennemies. Tout est encore à venir", a déclaré Oleksandr Syrskyi, le commandant des forces terrestres ukrainiennes, cité dans une interview par le journal britannique The Guardian.

UNE APPROCHE ÉQUILIBRÉE EST NÉCESSAIRE

Moscou a cherché à présenter la contre-offensive ukrainienne comme un échec. Elle affirme que les forces de Kiev ont subi de lourdes pertes, tandis que l'Ukraine affirme que la Russie a perdu de nombreux soldats dans les violents combats qui se sont déroulés depuis le début de la contre-offensive.

Reuters n'est pas en mesure de vérifier la situation sur le champ de bataille, mais a atteint deux des villages repris par Kiev.

L'Ukraine a préparé de nouvelles unités militaires pour sa contre-offensive tant attendue, dont 12 nouvelles brigades, mais seules trois d'entre elles ont été vues au combat jusqu'à présent. Elle a également reçu de ses alliés occidentaux toute une panoplie d'armes pour l'aider à reprendre des pans entiers du territoire occupé par la Russie.

Selon M. Podolyak, le temps nécessaire à l'Ukraine pour convaincre ses partenaires occidentaux de lui fournir les armes nécessaires a donné aux militaires russes l'occasion de se retrancher et de renforcer leurs lignes de défense.

"Rompre le front russe aujourd'hui exige une approche raisonnable et équilibrée. La vie d'un soldat est la valeur la plus importante pour l'Ukraine aujourd'hui", a-t-il déclaré.