L'Ukraine souhaite l'extension de l'accord sur les céréales

KYIV (Reuters) - L'Ukraine souhaite que l'accord sur les exportations de céréales par voie maritime conclu avec la Russie soit prolongé d'au moins un an et élargi au port ukrainien de Mykolaïv, a dit mercredi un responsable gouvernemental.

Kyiv va en formuler la demande cette semaine auprès des parrains de l'accord, la Turquie et les Nations unies, a-t-il ajouté.

L'accord signé en juillet, appelé Initiative céréalière de la mer Noire, permet les exportations de céréales à partir de trois ports ukrainiens, dont celui d'Odessa. Il a été prolongé en novembre et doit expirer le 18 mars dans sa forme actuelle.

"Nous formulerons cette semaine une proposition formelle d'extension", a déclaré à Reuters le vice-ministre ukrainien des Infrastructures, Yuriy Vaskov.

Kyiv va plaider en faveur d'un accord d'au moins un an qui permettra la planification à long terme et réclamer un plus grand nombre d'équipes d'inspection des cargaisons des bateaux pour accélérer le processus, a-t-il dit.

L'Ukraine accuse régulièrement la Russie d'utiliser ces inspections comme prétexte pour entraver les exportations agricoles ukrainiennes, ce que Moscou dément.

Les exportations de céréales ukrainiennes avaient diminué de 28,7% à 30,3 millions de tonnes sur un an à la date du 20 février 2023, après une année marquée par des récoltes plus faibles et des difficultés logistiques liées à l'invasion du pays par la Russie.

Selon Yuriy Vaskov, l'Ukraine pourrait exporter six millions de tonnes de produits agricoles par mois à partir des ports de la région d'Odessa, au lieu des trois tonnes actuelles, si les procédures d'inspection étaient accélérées. Elle pourrait aller jusqu'à huit millions de tonnes si les terminaux céréaliers de Mykolaïv étaient inclus dans l'accord, a-t-il ajouté.

Selon le ministère de l'Agriculture, quelque 30 millions de tonnes de céréales sont actuellement stockées dans des silos, bien que la récolte soit tombée l'an dernier à 54 millions de tonnes, loin du record de 86 millions de tonnes de 2021.

