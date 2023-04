Le vice-ministre ukrainien des affaires étrangères a déclaré lundi que Kiev avait demandé la visite du Premier ministre indien Narendra Modi et d'autres hauts responsables, tout en ajoutant que le pays d'Asie du Sud devrait s'impliquer davantage dans la résolution de la guerre en Ukraine.

Emine Dzhaparova a déclaré lors d'une interview à la chaîne CNBC TV18 que l'Inde devrait inviter des responsables ukrainiens à participer aux événements du G20 en septembre, tout en ajoutant que New Delhi devrait intensifier le dialogue politique avec Kiev.

Mme Dhzhaparova effectue une visite de quatre jours à New Delhi. S'adressant aux journalistes plus tôt dans la journée, elle a déclaré que l'Inde devrait faire preuve de pragmatisme pour décrocher ses ressources, notamment en matière d'énergie et d'équipements de défense.