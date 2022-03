L'Ukraine souhaite un entretien direct entre Zelenski et Poutine-ministre

LVIV, 7 mars (Reuters) - Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a déclaré lundi que l'Ukraine souhaitait que des négociations directes entre le président ukrainien Volodimir Zelenski et le président russe Vladimir Poutine aient lieu.

"Nous souhaitons depuis longtemps qu'une conversation entre le président ukrainien et Vladimir Poutine ait lieu, car nous comprenons que c'est (le président russe) qui prend les décisions, surtout maintenant", a dit Dmytro Kuleba lors d'une émission télévisée.

"Notre président n'a peur de rien, pas même d'un entretien avec (Vladimir) Poutine", a ajouté le ministre. "Si (Vladimir) Poutine n'a pas non plus peur, laissez-le participer à un entretien, laissez-le s'assoir et parler." (Reportage Natalia Zinets, rédigé par Alessandra Prentice; version française Camille Raynaud)