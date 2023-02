L'Ukraine souhaite une prolongation d'un an de l'accord sur les céréales pour inclure de nouveaux ports

L'initiative sur les céréales de la mer Noire, négociée par l'ONU et la Turquie en juillet dernier, a permis d'exporter des céréales depuis trois ports ukrainiens. L'accord a été prolongé en novembre et expirera le 18 mars, à moins qu'une prolongation ne soit convenue.

"Une proposition formelle sortira de notre part cette semaine sur la nécessité de travailler sur une extension", a déclaré Yuriy Vaskov, vice-ministre ukrainien de la restauration, dans une interview à Reuters.

Il a précisé que la date exacte des pourparlers, qui ont déjà eu lieu en Turquie, n'avait pas encore été fixée.

"Nous demanderons ... de la prolonger non pas de 120 jours mais d'au moins un an car le marché agricole ukrainien et mondial doit pouvoir planifier ces volumes (d'exportations) à long terme", a déclaré M. Vaskov.

Il a ajouté que l'Ukraine insisterait sur une augmentation du nombre d'équipes d'inspection "afin d'éliminer l'accumulation de navires en attente d'inspection".

L'Ukraine a accusé à plusieurs reprises la Russie de retarder les inspections des navires transportant des produits agricoles ukrainiens, entraînant une réduction des expéditions et des pertes pour les négociants.

La Russie a nié ces accusations, affirmant qu'elle remplit toutes ses obligations dans le cadre de l'accord d'exportation de céréales.

Vaskov a déclaré que depuis novembre, la situation des inspections n'avait pas changé et qu'il n'y avait que trois équipes d'inspection du côté russe.

"Il n'y a pas d'élan positif. Dans le même temps, l'ONU, la Turquie et l'Ukraine sont prêtes à mener 40 inspections par jour si nécessaire. Et il y a un tel besoin - environ 140 navires attendent d'être inspectés", a-t-il déclaré.

UN POTENTIEL POUR STIMULER LES EXPORTATIONS

Un important producteur et exportateur mondial de céréales, les exportations de céréales de l'Ukraine étaient en baisse de 28,7 % à 30,3 millions de tonnes pour la saison 2022/23 au 20 février, frappées par une plus petite récolte et des difficultés logistiques causées par l'invasion russe.

L'Ukraine exporte environ 3 millions de tonnes de produits agricoles par mois dans le cadre de l'accord, mais M. Vaskov a déclaré que l'Ukraine était en mesure d'exporter 6 millions de tonnes par mois à partir des ports de la région d'Odessa et de les porter à 8 millions de tonnes si Mykolaiv adhère à l'accord.

Malgré une baisse de la récolte de céréales pour 2022 à environ 54 millions de tonnes, contre un record de 86 millions en 2021, au moins 30 millions de tonnes de céréales sont encore dans les silos et pourraient être exportées, selon le ministère de l'agriculture.

M. Vaskov a déclaré que les ports de Mykolaiv, qui représentaient 35 % des exportations alimentaires ukrainiennes avant l'invasion russe, étaient prêts à rejoindre l'initiative et auraient besoin d'un maximum de deux semaines pour commencer à fonctionner.

Il a ajouté que Kiev ne voyait pas l'occupation par la Russie de la flèche de Kinburn comme un obstacle à l'ajout des ports de Mykolaiv à un accord étendu. La flèche de terre surplombe la route que les navires utiliseraient pour naviguer des ports de Mykolaiv vers la mer Noire.

"Si les ports (de Mykolav) sont inclus dans l'initiative, il y aura une obligation de ne pas attaquer les navires transportant des produits agricoles, ce qui peut fonctionner même dans la situation actuelle", a déclaré M. Vaskov.