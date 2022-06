L'Ukraine subit un revers majeur après la chute de Sievierodonetsk

Samedi, les bombardements ukrainiens ont contraint les troupes russes à suspendre l'évacuation des personnes d'une usine chimique à Sievierodonetsk, quelques heures seulement après la prise de la ville par les forces de Moscou, selon l'agence de presse Tass citant la police locale.

La chute de Sievierodonetsk, après des semaines de combats parmi les plus sanglants de la guerre, est la plus grande défaite pour l'Ukraine depuis qu'elle a perdu le contrôle du port méridional de Mariupol en mai.

L'Ukraine a qualifié son retrait de la ville de "retrait tactique" pour combattre depuis un terrain plus élevé à Lysychansk, sur la rive opposée du fleuve Siverskyi Donets. Les séparatistes pro-russes ont déclaré que les forces de Moscou attaquaient maintenant Lysychansk.

La chute de Sievierodonetsk - qui abritait autrefois plus de 100 000 personnes mais qui n'est plus qu'un terrain vague - transforme le champ de bataille à l'est après des semaines au cours desquelles l'énorme avantage de Moscou en termes de puissance de feu n'a permis que des gains lents.

La Russie va maintenant chercher à poursuivre et à saisir davantage de terrain sur la rive opposée, tandis que l'Ukraine espère que le prix payé par Moscou pour capturer les ruines de la petite ville rendra les forces russes vulnérables à une contre-attaque.

Le président Volodymyr Zelenskiy a juré dans un discours vidéo que l'Ukraine reconquerrait les villes qu'elle a perdues, y compris Sievierodonetsk. Mais reconnaissant le bilan émotionnel de la guerre, il a déclaré : "Nous n'avons pas la moindre idée du temps que cela va durer, du nombre de coups, de pertes et d'efforts supplémentaires qui seront nécessaires avant de voir la victoire se profiler à l'horizon."

Kyrylo Budanov, chef du renseignement militaire ukrainien, a déclaré à Reuters que l'Ukraine effectuait "un regroupement tactique" en retirant ses forces de Sievierodonetsk.

"La Russie utilise la tactique (...) qu'elle a utilisée à Marioupol : effacer la ville de la surface de la terre", a-t-il déclaré. "Vu les conditions, tenir la défense dans les ruines et les champs ouverts n'est plus possible. Les forces ukrainiennes partent donc vers des terrains plus élevés pour poursuivre les opérations de défense."

Le ministère russe de la défense a déclaré que "suite à des opérations offensives réussies", les forces russes avaient établi un contrôle total sur Sievierodonetsk et la ville voisine de Borivske.

Oleksiy Arestovych, conseiller principal de Zelenskiy, a déclaré que certaines forces spéciales ukrainiennes se trouvaient toujours à Sievierodonetsk pour diriger les tirs d'artillerie contre les Russes. Mais il n'a pas mentionné que ces forces opposaient une résistance directe.

L'agence de presse russe Interfax a cité un représentant des combattants séparatistes pro-russes affirmant que les forces russes et pro-russes étaient entrées dans Lysychansk, de l'autre côté de la rivière, et se battaient dans les zones urbaines de la ville.

LES MISSILES PLEUVENT

La Russie a également lancé des frappes de missiles à travers l'Ukraine samedi. Au moins trois personnes ont été tuées et d'autres pourraient avoir été ensevelies sous les décombres dans la ville de Sarny, à quelque 300 km à l'ouest de Kiev, après que des roquettes ont frappé une station de lavage et un atelier de réparation de voitures, a déclaré le chef de l'administration militaire régionale locale.

La Russie nie avoir ciblé des civils. Kiev et l'Occident affirment que les forces russes ont commis des crimes de guerre contre les civils.

Les missiles russes ont également frappé ailleurs dans la nuit. "48 missiles de croisière. Dans la nuit. Dans toute l'Ukraine", a déclaré le conseiller présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak sur Twitter. "La Russie essaie toujours d'intimider l'Ukraine, de provoquer la panique".

Le général en chef ukrainien Valeriy Zaluzhnyi a écrit sur l'application Telegram que les systèmes de roquettes avancés HIMARS récemment arrivés et fournis par les États-Unis étaient maintenant déployés et frappaient des cibles dans les parties de l'Ukraine occupées par la Russie.

Dans le but de serrer encore plus la vis à la Russie, le président américain Joe Biden et d'autres dirigeants du Groupe des Sept qui participent à un sommet en Allemagne à partir de dimanche vont se mettre d'accord sur une interdiction d'importation de l'or neuf en provenance de Russie, a déclaré à Reuters une source familière de la question.

La Grande-Bretagne est prête à garantir un montant supplémentaire de 525 millions de dollars de prêts de la Banque mondiale à l'Ukraine dans le courant de l'année, portant le soutien budgétaire total cette année à 1,5 milliard de dollars, a déclaré le Premier ministre Boris Johnson avant la réunion du G7.

"L'Ukraine peut gagner et elle gagnera. Mais elle a besoin de notre soutien pour y parvenir. Ce n'est pas le moment d'abandonner l'Ukraine", a déclaré Boris Johnson dans un communiqué samedi.

C'ÉTAIT L'HORREUR

Dans la ville de Pokrovsk, dans le Donbas, tenue par les Ukrainiens, Elena, une femme âgée en fauteuil roulant de Lysychansk, faisait partie des dizaines d'évacués qui sont arrivés en bus depuis les zones de front.

"Lysychansk, c'était une horreur, la semaine dernière. Hier, nous n'en pouvions plus", a-t-elle déclaré. "J'ai déjà dit à mon mari que si je mourais, il m'enterrerait derrière la maison".

Le plus grand conflit terrestre d'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale est entré dans son cinquième mois, après que le président russe Vladimir Poutine ait envoyé des dizaines de milliers de soldats à la frontière le 24 février et déclenché un conflit qui a fait des milliers de morts et déraciné des millions de personnes. Il a également alimenté une crise énergétique et alimentaire qui secoue l'économie mondiale.

Depuis que les forces russes ont été vaincues lors d'un assaut sur la capitale Kiev en mars, elles se sont concentrées sur le Donbas, un territoire oriental composé des provinces de Luhansk et de Donetsk. Sievierodonetsk et Lysychansk étaient les derniers grands bastions ukrainiens de Louhansk.

Moscou affirme que Louhansk et Donetsk, où elle a soutenu des soulèvements depuis 2014, sont des pays indépendants. Elle exige que l'Ukraine cède la totalité du territoire des deux provinces aux administrations séparatistes.