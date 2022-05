L'Ukraine tient la première audience complète dans le procès pour crimes de guerre d'un soldat russe

Vadim Shishimarin, un commandant de char russe de 21 ans détenu en Ukraine, est accusé du meurtre d'un civil de 62 ans dans le village de Chupakhivka, au nord-est de l'Ukraine, le 28 février. Il a déclaré à la cour qu'il plaidait coupable.

S'il est reconnu coupable, Shishimarin risque jusqu'à la prison à vie.

Le gouvernement de Kiev a accusé la Russie d'atrocités et de brutalité à l'encontre des civils pendant l'invasion et a déclaré avoir identifié plus de 10 000 crimes de guerre possibles.

La Russie a nié avoir ciblé des civils ou être impliquée dans des crimes de guerre et a accusé Kiev de les mettre en scène pour salir ses forces.

Les procureurs de l'État ukrainien ont déclaré que le soldat et quatre autres militaires russes ont tiré sur une voiture privée et l'ont volée pour s'échapper après que leur colonne ait été prise pour cible par les forces ukrainiennes.

Les soldats russes sont entrés en voiture dans le village de Chupakhivka où ils ont vu un habitant non armé qui roulait à vélo et parlait au téléphone, ont-ils dit.

Ils ont déclaré que Shishimarin a reçu l'ordre d'un autre militaire de tuer le civil pour l'empêcher de signaler la présence des Russes et a tiré plusieurs coups de feu à travers la fenêtre ouverte de la voiture avec un fusil d'assaut sur la tête du civil. Le civil est mort sur place.