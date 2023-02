L'Ukraine va créer un fonds d'assurance de 500 millions de dollars pour les cargos entrant dans les ports

L'Ukraine est un important producteur et exportateur de produits agricoles, de métaux et de produits chimiques, mais elle est confrontée au blocage des ports de la mer Noire depuis l'invasion de la Russie il y a un an et seules les cargaisons alimentaires peuvent être expédiées à l'étranger.

M. Kubrakov a déclaré sur Twitter que le parlement ukrainien avait approuvé une loi visant à créer un fonds d'assurance de 500 millions de dollars.

"Nous travaillons à la reprise des livraisons et à l'élargissement de la gamme de produits. J'invite les pays du monde civilisé & les entreprises intéressées à coopérer", a déclaré M. Kubrakov.

L'Ukraine a déclaré cette semaine qu'elle demanderait à la Turquie et aux Nations unies d'entamer des pourparlers pour reconduire l'accord sur les céréales de la mer Noire conclu l'année dernière, en demandant une prolongation d'au moins un an qui inclurait les ports de Mykolaiv.

L'initiative sur les céréales de la mer Noire négociée par les Nations Unies et la Turquie en juillet dernier a permis l'exportation de céréales à partir de trois ports ukrainiens. L'accord a été prolongé en novembre et expirera le 18 mars, à moins qu'une prolongation ne soit convenue.