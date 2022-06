L'Ukraine va entamer le premier procès d'un soldat russe accusé de viol

Le suspect, Mikhail Romanov, 32 ans, qui n'est pas détenu par les autorités ukrainiennes et sera jugé par contumace, est accusé d'avoir assassiné un civil dans la région de la capitale Kiev le 9 mars, puis d'avoir violé à plusieurs reprises la femme de cet homme, selon les dossiers judiciaires.

Le ministère russe de la Défense n'a pas immédiatement répondu à une demande écrite de commentaire, et Reuters n'a pas pu joindre le soldat. Moscou a nié les allégations de crimes de guerre.

Romanov est accusé d'avoir violé une femme de 33 ans après avoir, avec un autre soldat russe, tiré à bout portant sur son mari Oleksiy dans le village de Bohdanivka, au nord-est de Kiev.

Les deux soldats sont ensuite partis et sont revenus deux fois de plus pour la violer, selon les dossiers du tribunal. L'identité du second soldat n'a pas été établie.

Il n'était pas immédiatement clair quel type de représentation légale Romanov aurait au procès, qui se tiendra à huis clos.

Un procureur travaillant sur les affaires de violence sexuelle a déclaré à Reuters que jusqu'à 50 crimes de ce type faisaient l'objet d'une enquête, mais que le nombre de cas de violence sexuelle commis par des soldats russes depuis le 24 février était probablement beaucoup plus élevé.

Des fonctionnaires, des activistes et des médecins ont déclaré que de nombreux survivants ont peur ou ne veulent pas se présenter à la police et aux procureurs avec leurs cas, par crainte de représailles de la part de la Russie et de l'opprobre de leurs voisins ukrainiens.

Un porte-parole du bureau du procureur général a déclaré qu'un procureur pourrait commenter publiquement le procès après l'audience de jeudi.

L'Ukraine dit enquêter sur des milliers de crimes de guerre potentiels commis pendant l'invasion russe, qui a commencé le 24 février. Le procureur général Iryna Venediktova a déclaré à Reuters que de nombreux suspects se trouvent en Russie mais que certains ont été faits prisonniers de guerre par l'Ukraine.