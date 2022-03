L'Ukraine va insister sur son intégrité territoriale lors des pourparlers

27 mars (Reuters) - L'Ukraine va insister sur sa souveraineté et son intégrité territoriale lors du prochain cycle de négociations de paix avec la Russie prévu en Turquie, a déclaré dimanche soir le président ukrainien Volodimir Zelensky.

"Nos priorités dans les négociations sont connues: la souveraineté, l'intégrité territoriale de l'Ukraine, sans doute aucun", a-t-il dit lors de son allocution quotidienne par vidéo.

"Des garanties sécuritaires sont incontournables. Notre but est évidemment la paix et le retour à la vie normale dans notre pays dès que possible", a-t-il ajouté. (Reportage Oleksandr Kozhukhar; version française Jean Terzian)