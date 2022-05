L'Ukraine va interrompre le transit du gaz russe vers l'Europe et utiliser une alternative

L'Ukraine a déclaré mardi qu'elle suspendrait les flux de gaz via un point de transit qui, selon elle, livre près d'un tiers du carburant acheminé de la Russie vers l'Europe via l'Ukraine, rejetant la responsabilité de cette décision sur Moscou et déclarant qu'elle déplacerait les flux ailleurs.

GTSOU, qui exploite le système gazier ukrainien, a déclaré qu'il suspendrait les flux via la route de Sokhranivka à partir de mercredi, en invoquant la "force majeure", une clause invoquée lorsqu'une entreprise est frappée par un événement indépendant de sa volonté.

La société a déclaré dans un communiqué qu'elle ne pouvait pas fonctionner à la station de compression de gaz de Novopskov en raison de "l'interférence des forces d'occupation dans les processus techniques", ajoutant qu'elle pourrait temporairement transférer le flux affecté ailleurs, au point d'interconnexion physique "Sudzha" situé dans le territoire contrôlé par l'Ukraine.

Mais Gazprom, qui détient le monopole des exportations de gaz russe par gazoduc, a déclaré qu'il était "technologiquement impossible" de déplacer tous les volumes vers le point d'interconnexion "Sudzha", comme le proposait GTSOU.

L'Ukraine est restée une voie de transit majeure pour le gaz russe vers l'Europe, même après l'invasion de la Russie le 24 février.

La station de compression de Novopskov, située dans la région de Louhansk, dans l'est de l'Ukraine, est occupée par les forces russes et les combattants séparatistes depuis peu après le début de ce que Moscou décrit comme une "opération militaire spéciale".

Il s'agit du premier compresseur du système de transit du gaz ukrainien dans la région de Louhansk, la voie de transit pour environ 32,6 millions de mètres cubes de gaz par jour, soit un tiers du gaz russe qui est acheminé vers l'Europe via l'Ukraine, a déclaré GTSOU.

GTSOU a déclaré qu'afin de remplir pleinement ses "obligations de transit envers les partenaires européens", il allait "transférer temporairement la capacité indisponible" au point d'interconnexion de Sudzha, dans un territoire contrôlé par l'Ukraine.

Gazprom a déclaré avoir reçu une notification de l'Ukraine selon laquelle le pays arrêterait le transit de gaz vers l'Europe via l'interconnecteur de Sokhranivka à partir de 7 heures, heure locale, le 11 mai.

La société russe a ajouté que l'Ukraine proposait de basculer tout le transit de gaz vers Sudzha, précisant qu'elle ne voyait aucune preuve de force majeure ou d'obstacles à la poursuite des activités comme auparavant.

Gazprom a ajouté qu'elle respectait toutes ses obligations envers les acheteurs de gaz en Europe. (Reportage de Susanna Twidale ; reportages supplémentaires de Nina Chestney ; édition d'Edmund Blair et Alexander Smith)