L'Ukraine vise un prêt du FMI de 15 à 20 milliards de dollars d'ici la fin de l'année - gouverneur de la banque centrale

Battue par l'invasion russe lancée le 24 février, l'Ukraine est confrontée à une contraction économique de 35 à 45 % en 2022 et à un déficit budgétaire mensuel de 5 milliards de dollars, et elle est fortement tributaire du financement étranger de ses partenaires occidentaux.

M. Shevchenko, 49 ans, s'exprimant lors de sa visite à Londres, a également déclaré qu'il espérait convenir d'une ligne de swap avec la Banque d'Angleterre "dans les semaines à venir", sans toutefois en préciser le montant.

Kiev a déjà soumis sa demande au FMI, a déclaré le gouverneur, et est maintenant en consultation avec le fonds sur le nouveau financement qui, espère-t-il, pourrait fournir jusqu'à 20 milliards de dollars sur deux ou trois ans sous la forme d'un accord de confirmation (SBA) ou d'un mécanisme élargi de crédit (EFF).

C'était la première fois que l'Ukraine chiffrait le nouveau financement dont elle a besoin auprès du créancier basé à Washington. Un programme de 20 milliards de dollars serait le deuxième plus grand prêt actuellement actif du FMI après l'Argentine.

"Le FMI a toujours été le partenaire de l'Ukraine pendant la guerre", a déclaré M. Shevchenko à Reuters.

"Mon espoir est de lancer le programme cette année".

Le chef de la banque centrale a déclaré qu'un nouveau programme devrait prévoir des mesures qui aideront à stabiliser l'économie. Cela pourrait garantir un retour aux conditions d'avant-guerre, comme un taux de change flexible, l'absence de limites sur le marché des devises, la diminution des prêts non productifs dans le secteur bancaire et une politique fiscale équilibrée.

Le dernier prêt du FMI à l'Ukraine était un soutien financier d'urgence de 1,4 milliard de dollars convenu en mars - l'équivalent de 50 % de la quote-part du pays dans le fonds.

Séparément, Kiev est actuellement en pourparlers avec ses créanciers internationaux au sujet d'un gel des paiements de la dette afin d'atténuer son manque de liquidités.

La banque centrale d'Ukraine dispose déjà d'une ligne de swap de précaution de 10 milliards d'euros (10,12 milliards de dollars) avec la Banque centrale européenne et d'une ligne d'un milliard de dollars avec la banque centrale de Pologne.

Un certain soulagement sur les recettes en devises et les liquidités proviendrait également de l'accord conclu la semaine dernière entre Moscou et Kiev pour permettre le passage en toute sécurité des cargaisons de céréales à l'entrée et à la sortie des ports ukrainiens, bloqués par la Russie depuis son invasion.

Toutefois, ces revenus et ces expéditions ne reprendront véritablement que l'année prochaine, lorsque, selon les estimations "prudentes" de la banque centrale, les exportations pourraient atteindre 5 millions de tonnes par mois et générer environ 5 milliards de dollars en 2023, a déclaré M. Shevchenko.

Parlant de l'intervention de la banque centrale sur les marchés des devises ainsi que de son programme d'achat d'obligations, M. Shevchenko a déclaré que les deux continueraient pour l'instant, bien que le dernier cesserait dès la fin de la guerre.

"Fournir un financement monétaire a été la décision la plus douloureuse de ma vie, mais nous avons réalisé que c'était nécessaire pendant la guerre", a déclaré M. Shevchenko.

Il a ajouté que le fait d'opérer en temps de guerre avait vu naître un tout nouveau vocabulaire, avec des expressions telles que "maturité de guerre" - un terme pour décrire la durée d'un instrument de dette utilisé dans le contexte du conflit.

"Nous considérons (cela) comme l'une des plus grandes incertitudes", a-t-il déclaré. "Jusqu'à la fin de la guerre, nous et le ministère des Finances devrions travailler ensemble pour surmonter tous ces défis, en utilisant les finances monétaires et le marché interne de la dette."

(1 $ = 0,9878 euros)