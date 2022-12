L'Ukrainien Zelenskiy déclare au Congrès américain que l'aide n'est pas de la charité et demande plus de soutien.

Les commentaires de Zelenskiy, mercredi, interviennent alors que les Républicains - dont certains ont exprimé un scepticisme croissant quant à l'envoi d'une aide aussi importante à l'Ukraine - doivent prendre le contrôle de la Chambre des représentants des États-Unis aux dépens des Démocrates le 3 janvier.

Certains républicains purs et durs ont même demandé instamment la fin de l'aide et un audit pour retracer la manière dont l'argent alloué a été dépensé.

"Votre argent n'est pas de la charité. C'est un investissement dans la sécurité et la démocratie mondiales que nous gérons de la manière la plus responsable", a déclaré M. Zelenskiy lors d'une session conjointe du Sénat et de la Chambre des représentants des États-Unis, s'exprimant en anglais.

Le monde est trop interconnecté pour qu'un pays puisse se tenir à l'écart et se sentir en sécurité, a déclaré M. Zelenskiy en faisant appel au soutien bipartisan.

Plus tôt, M. Zelenskiy, qui portait son pantalon et son pull vert olive caractéristiques pour sa première visite à l'étranger en temps de guerre, a rencontré le président Joe Biden, qui a appelé au soutien pour que les fonds continuent d'affluer en 2023.

Les États-Unis ont également annoncé une aide militaire supplémentaire de 1,85 milliard de dollars pour l'Ukraine, notamment un système de défense aérienne Patriot pour l'aider à parer les barrages de missiles russes.

M. Zelenskiy a déclaré que le système Patriot constituait une étape importante dans la création d'un bouclier aérien.

"C'est la seule façon de priver l'État terroriste de son principal instrument de terreur - la possibilité de frapper nos villes, notre énergie", a déclaré Zelenskiy lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche, debout à côté de Biden.

"Nous aimerions avoir plus de Patriotes ... nous sommes en guerre", a déclaré Zelenskiy aux journalistes à la Maison Blanche.

La Russie affirme avoir lancé son "opération militaire spéciale" en Ukraine en février pour la débarrasser des nationalistes et protéger les communautés russophones. L'Ukraine et l'Occident décrivent les actions de la Russie comme une guerre d'agression non provoquée.

L'Ukraine a subi des frappes russes répétées visant son infrastructure énergétique ces dernières semaines, laissant des millions de personnes sans électricité ni eau courante au cœur d'un hiver glacial.

L'agence de presse TASS a cité l'ambassadeur russe des États-Unis qui a déclaré que la visite de Zelenskiy confirmait que les déclarations des États-Unis sur le fait qu'ils ne veulent pas de conflit avec la Russie étaient des paroles en l'air.

Les actions provocatrices de l'Amérique en Ukraine conduisent à une escalade dont les conséquences sont impossibles à imaginer, a déclaré TASS citant Anatoly Antonov.

La Russie a déclaré la semaine dernière que les systèmes Patriot, s'ils étaient livrés à l'Ukraine, constitueraient une cible légitime pour les frappes russes.

IL INVOQUE LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE

M. Zelenskiy a rejoint une longue liste de dirigeants mondiaux qui se sont adressés aux réunions conjointes du Sénat et de la Chambre des représentants des États-Unis, une tradition qui a débuté en 1874 avec une visite du roi hawaïen Kalakaua et qui a inclus des visites presque légendaires en temps de guerre du Premier ministre britannique Winston Churchill, de rois, de reines et d'un pape.

Les membres de la Chambre et les sénateurs des deux partis se sont levés pour applaudir certaines parties du discours de Zelenskiy, qui a comparé la bataille de son pays à la Seconde Guerre mondiale et même à la Révolution américaine.

Faisant référence à l'ancien président américain Franklin D. Roosevelt, qui a servi entre 1933 et 1945, et aux efforts déployés pour libérer l'Europe de l'occupation nazie, Zelenskiy a lancé un appel aux Américains alors qu'ils sont réunis en famille pour Noël.

"Tout comme les braves soldats américains, qui ont tenu leurs lignes et repoussé les forces d'Hitler pendant le Noël 1944, les braves soldats ukrainiens font de même face aux forces de Poutine en ce Noël", a-t-il déclaré.

Le Congrès est sur le point d'approuver une aide militaire et économique d'urgence supplémentaire de 44,9 milliards de dollars, en plus des quelque 50 milliards de dollars déjà envoyés à l'Ukraine cette année, alors que le plus grand conflit terrestre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale s'éternise.

Le porte-parole du Conseil national de sécurité de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré que Washington ne voyait aucun signe indiquant que le président russe Vladimir Poutine était prêt à s'engager dans un processus de paix.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que davantage de livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine conduiraient à une "aggravation" du conflit.

M. Zelenskiy a déclaré qu'une "paix juste" avec la Russie ne signifiait aucun compromis sur la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine.

BAKHMUT

Les forces russes ont attaqué des cibles dans la région de Zaporizhzhia et ont poussé pour avancer près des villes de Bakhmut et d'Avdiivka, le point central des combats dans la région de Donetsk, a déclaré l'armée ukrainienne mercredi soir.

Le commandant du bataillon ukrainien "Liberté", Petro Kuzyk, qui aide à défendre Bakhmut, a déclaré au site Web de la télévision Espreso : "Chaque jour, il y a entre sept et dix tentatives d'assaut de nos positions. Et c'est la même chose la nuit".

"Ils ne pourront pas prendre Bakhmut, mais s'ils prennent les hauteurs au-dessus et installent leur artillerie et coupent nos artères logistiques, cela rendra la situation beaucoup plus difficile", a déclaré Kuzyk.

Poutine a promis de donner à son armée tout ce dont elle a besoin pour poursuivre la guerre qui arrive à la fin de son dixième mois et a soutenu un plan visant à augmenter la taille des forces armées de plus de 30 %.