L'Ukrainien Zelenskiy déclare que les discussions avec la Russie pourraient être qualifiées de positives, mais qu'il ne relâchera pas ses défenses.

Dans une allocution prononcée tard dans la nuit, M. Zelenskiy s'est également montré prudent quant à la promesse de la Russie de réduire fortement son action militaire dans certaines régions et a déclaré que l'Ukraine ne relâcherait pas ses efforts défensifs.

La Russie et l'Ukraine ont tenu des négociations de paix dans un palais d'Istanbul. M. Zelenskiy a déclaré que Kiev ne voyait aucune raison de croire aux paroles de certains représentants russes.

"Nous pouvons dire que les signaux que nous recevons des pourparlers sont positifs mais ils ne noient pas les explosions des obus russes", a-t-il déclaré, ajoutant que l'Ukraine ne pouvait avoir confiance qu'en un résultat concret des pourparlers.

Plus tôt dans la journée, la Russie a promis de réduire ses opérations militaires autour de la capitale et du nord de l'Ukraine.

M. Zelenskiy a déclaré que malgré ce vœu, "la situation n'est pas devenue plus facile ... l'armée russe a toujours un potentiel important pour poursuivre les attaques contre notre État." Il a ajouté : "C'est pourquoi nous ne réduisons pas nos efforts défensifs."

M. Zelenskiy a réaffirmé que pour que tout accord de paix fonctionne, les troupes russes devraient partir et il ne pourrait y avoir aucun compromis sur la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine.

Il a également appelé à des sanctions plus sévères contre la Russie et a exclu l'idée que les mesures punitives actuelles soient levées tant que la guerre n'est pas terminée et que la justice n'a pas été rétablie.