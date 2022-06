L'Ukrainien Zelenskiy demande des armes lourdes et l'adhésion à l'UE alors que la Russie pilonne les villes

Sur le plan diplomatique, les dirigeants européens mettront officiellement l'Ukraine sur la longue voie de l'adhésion à l'UE lors d'un sommet à Bruxelles jeudi. Bien que principalement symbolique, ce geste contribuera à remonter le moral du pays après quatre mois d'un conflit sanglant qui a fait des milliers de morts, déplacé des millions de personnes et détruit des villes.

"Nous devons libérer notre terre et remporter la victoire, mais plus vite, beaucoup plus vite", a déclaré M. Zelenskiy dans une allocution vidéo publiée tôt jeudi, réitérant les demandes ukrainiennes d'armes plus grandes et plus rapides.

"Des frappes aériennes et d'artillerie massives ont eu lieu à Donbas. L'objectif de l'occupant ici est inchangé, ils veulent détruire l'ensemble du Donbas étape par étape", a-t-il déclaré.

"C'est pourquoi nous insistons encore et encore sur l'accélération des livraisons d'armes à l'Ukraine. Ce qu'il faut rapidement, c'est la parité sur le champ de bataille afin de stopper cette armada diabolique et de la repousser au-delà des frontières de l'Ukraine."

Dans une indication que la bataille pour le Donbas devenait plus difficile, l'agence de presse Tass a cité des séparatistes pro-Moscou disant qu'ils avaient capturé la majeure partie de Vovchoyarivka, un village situé à environ 12 km (7,46 miles) au sud-ouest de la ville de Lysychansk. Si cela est vrai, Lysychansk risquerait davantage d'être isolée.

Reuters n'a pas été en mesure de confirmer immédiatement le rapport.

Alors que la guerre d'usure se poursuit dans le Donbas, les forces russes ont recommencé à pilonner la deuxième ville d'Ukraine, Kharkiv, près de la frontière russe.

Les frappes russes de mardi et mercredi sur Kharkiv ont été les pires depuis des semaines dans une zone où la vie normale avait repris depuis que l'Ukraine a repoussé les forces de Moscou le mois dernier.

Kiev a caractérisé les frappes, qui auraient tué au moins 20 personnes, comme une tentative de forcer l'Ukraine à retirer ses ressources des principaux champs de bataille du Donbas pour protéger les civils.

"Il n'y a aucun répit dans le bombardement des civils par les occupants russes", a écrit Oleh Synehubov, gouverneur de la région de Kharkiv, sur l'application de messagerie Telegram. "C'est la preuve que nous ne pouvons pas nous attendre au même scénario qu'à Tchernihiv ou à Kiev, avec des forces russes qui se retirent sous la pression."

APPARTENANCE À L'UE

La Russie a envahi l'Ukraine le 24 février dans ce que le Kremlin appelle une "opération spéciale" pour assurer sa sécurité et dénazifier l'Ukraine. L'Ukraine et l'Occident considèrent qu'il s'agit d'un prétexte sans fondement pour une guerre de choix qui a fait craindre un conflit plus large en Europe.

La Russie s'oppose depuis longtemps à des liens plus étroits entre l'Ukraine, ancien État soviétique, et les clubs occidentaux comme l'Union européenne (UE) et l'alliance militaire de l'OTAN.

M. Zelenskiy a déclaré qu'il avait parlé à 11 dirigeants de l'UE mercredi au sujet de la candidature de l'Ukraine et qu'il passerait d'autres appels jeudi. Il a déclaré précédemment qu'il pensait que les 27 pays de l'UE soutiendraient le statut de candidat de l'Ukraine.

"Nous le méritons", a déclaré M. Zelenskiy à la foule à Amsterdam par liaison vidéo.

Selon les diplomates, il faudra à l'Ukraine une décennie ou plus pour remplir les critères d'adhésion à l'UE. Mais les dirigeants européens affirment que le bloc doit faire un geste qui reconnaisse le sacrifice de l'Ukraine.

La guerre en Ukraine a eu un impact considérable sur l'économie mondiale et la sécurité européenne, faisant grimper les prix du gaz, du pétrole et des denrées alimentaires, poussant l'UE à réduire sa forte dépendance à l'égard de l'énergie russe et incitant la Finlande et la Suède à demander leur adhésion à l'OTAN.

L'UE va temporairement revenir au charbon pour faire face à la diminution des flux de gaz russe sans compromettre les objectifs climatiques à plus long terme, a déclaré mercredi un fonctionnaire européen, alors que le marché du gaz est tendu et que la flambée des prix a déclenché une course aux carburants alternatifs.

BATAILLE POUR SIEVIERODONETSK

La bataille pour la ville de Sievierodonetsk, située sur la ligne de front dans l'est du pays, où des centaines de civils sont pris au piège dans une usine chimique, a basculé, l'Ukraine et la Russie se disputant le contrôle de la ville.

Le gouverneur régional de Louhansk, Serhiy Gaidai, a déclaré dans un message en ligne mercredi soir que les forces russes continuent de constituer des réserves à Sievierodonetsk dans le but d'encercler les troupes ukrainiennes.

Il a rejeté les affirmations russes selon lesquelles son armée contrôle déjà la ville. "Les batailles se poursuivent", a-t-il déclaré à la télévision ukrainienne. "Les forces russes n'ont pas le contrôle total".

Moscou affirme que les forces ukrainiennes à Sievierodonetsk, théâtre des plus violents combats récents, sont prises au piège. Elle leur a ordonné la semaine dernière de se rendre ou de mourir après la destruction du dernier pont sur le fleuve Siverskyi Donets.

En Russie, un incendie a ravagé une raffinerie de pétrole à seulement 8 km de la frontière avec le territoire de Donbas contrôlé par les séparatistes pro-russes, après ce que la raffinerie a décrit comme une attaque transfrontalière menée mercredi par deux drones.

Il n'y a pas eu de commentaire ukrainien immédiat sur l'attaque, qui a suspendu la production de la raffinerie de Novoshakhtinsk.

L'Ukraine ne commente généralement pas les rapports d'attaques contre les infrastructures russes près de la frontière, qu'elle a qualifiées de "karma" pour les attaques russes contre l'Ukraine.