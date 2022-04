L'Ukrainien Zelenskiy demande que l'UE prenne rapidement des sanctions contre le pétrole russe et toutes les banques.

"Nous ne pouvons pas attendre... Nous avons besoin de décisions puissantes, et l'UE doit les prendre maintenant. Ils doivent sanctionner le pétrole et toutes les banques russes...Chaque État de l'UE doit fixer les conditions dans lesquelles il refusera ou limitera les sources d'énergie (russes) telles que le gaz", a-t-il déclaré.

"Ce n'est qu'alors que le gouvernement russe comprendra qu'il doit rechercher la paix, que la guerre tourne à la catastrophe pour lui", a-t-il déclaré au parlement lituanien dans une allocution vidéo.

Le président russe Vladimir Poutine a envoyé ses troupes en Ukraine le 24 février dans le cadre de ce qu'il appelle une opération militaire spéciale pour démilitariser et "dénazifier" l'Ukraine. L'Ukraine et l'Occident affirment que Poutine a lancé une guerre d'agression non provoquée.

L'exécutif de l'UE rédige des propositions pour un éventuel embargo pétrolier de l'UE sur la Russie, ont déclaré les ministres des affaires étrangères, bien qu'il n'y ait toujours pas d'accord pour interdire le brut russe.

Galvanisée par ce que l'Ukraine qualifie de meurtres insensés de civils par les troupes russes depuis le début de l'invasion, l'Union européenne a approuvé la semaine dernière une cinquième série de sanctions à l'encontre de la Russie, y compris la fin des importations de charbon russe.

Zelenskiy a déclaré au parlement que les soldats russes s'étaient comportés partout où ils étaient présents de la même manière que dans la ville de Bucha. Les forces russes sont accusées d'y avoir tué de nombreux civils, bien que le Kremlin ait démenti et affirme que l'incident a été mis en scène.

Le dirigeant ukrainien a également déclaré que la Russie avait déporté des centaines de milliers de personnes des régions ukrainiennes occupées dans des "camps de filtration". Moscou n'a fait aucun commentaire pour le moment sur les dernières allégations, mais elle nie généralement avoir ciblé et maltraité des civils dans le conflit.