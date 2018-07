Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'Union Bancaire Privée (UBP) a conclu un accord en vue d'acquérir ACPI Investments Limited (ACPI), une société de gestion de fortune indépendante basée à Londres, ainsi que les activités d'ACPI IM Limited à Jersey. La transaction est soumise à l'approbation des instances réglementaires, et l'acquisition devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2018. Fondée à Londres en 2001 par Alok Oberoi, ACPI est une société de gestion innovante, qui exerce ses activités au Royaume-Uni et à Jersey.Elle propose des solutions d'investissement sophistiquées couvrant les obligations, les actions et les instruments alternatifs ainsi qu'une gestion sur mesure pour la clientèle internationale, tant privée qu'institutionnelle."Nous sommes très satisfaits de cette opération, commente Alok Oberoi. L'UBP est une banque familiale qui bénéficie d'une excellente réputation et de solides fondations. Nous partageons la même philosophie et la même vision de long terme. Notre CEO, Brett Lankester, et moi-même nous réjouissons des opportunités que ce rapprochement représente à la fois pour nos collaborateurs et nos clients."Présente à Londres depuis près de trente ans, l'UBP vise constamment à étendre ses activités au Royaume-Uni, aussi bien dans le private banking que dans l'asset management. Elle offre une gamme complète de services de gestion d'actifs personnalisés, à l'intention d'investisseurs privés et institutionnels, et affiche 128,4 milliards de francs suisses d'avoirs sous gestion au 30 juin 2018. Cette acquisition, qui porte sur un total d'actifs de 2 milliards de livres sterling (2,7 milliards de francs suisses), permet à l'UBP de consolider son assise à Londres – un "booking centre" stratégique pour la Banque –, mais également de renforcer encore son expertise sur ce marché.Guy de Picciotto, CEO de l'UBP, déclare: "Avec cette acquisition, nous réaffirmons notre engagement à long terme au Royaume-Uni. Cela reflète notre volonté de continuer à accroître notre empreinte sur ce marché clé pour notre Banque. La City demeure un véritable hub pour les investisseurs, tout comme pour l'UBP, qui y conçoit des solutions adaptées à une clientèle britannique ou basée à l'étranger. ACPI est une référence dans la gestion de fortune. Son expertise reconnue et l'expérience de ses équipes nous permettront d'étoffer l'offre de services que nous proposons déjà à nos clients depuis Londres."